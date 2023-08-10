В Раменском женщина загорелась во время полёта на воздушном шаре

Фото: iStock/OlgaMiltsova
В подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами. Он сообщил, что они с супругой праздновали его 55-летие, арендовали шар с инструктором и в ходе полёта оторвался шланг от горелки и на Жанне вспыхнула одежда.
По данным 112, в то время пока воздушный шар спускался на землю, Жанне пришлось терпеть сильную боль. На данный момент пострадавшие находятся в ожоговой реанимации.
Напомним, ранее в Сергиевом Посаде взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 23. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
Читайте также:
СК проверяет информацию о трех пропавших без вести в Сергиевом Посаде
На горячую линию после взрыва поступило более 270 обращений жителей Сергиева Посада
Дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке
По данным 112, в то время пока воздушный шар спускался на землю, Жанне пришлось терпеть сильную боль. На данный момент пострадавшие находятся в ожоговой реанимации.
Читайте также:
СК проверяет информацию о трех пропавших без вести в Сергиевом Посаде
На горячую линию после взрыва поступило более 270 обращений жителей Сергиева Посада
Дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке
Екатерина Коршунова