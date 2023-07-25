В районе Курильских островов произошло землетрясение

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В районе Курильских островов во вторник, 25 июля, сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой Геофизической службы РАН.
«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в 12:36 (04:36 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре южнее необитаемого курильского острова Онекотан», — цитирует агентство слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.
Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 26 км. В близлежащих населенных пунктах землетрясение не ощущалось.
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