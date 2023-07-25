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В районе Курильских островов произошло землетрясение

РИА Новости: В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
25 июля 2023, 05:55

Фото: iStock/LARISA DUKA

В районе Курильских островов во вторник, 25 июля, сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой Геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в 12:36 (04:36 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре южнее необитаемого курильского острова Онекотан», — цитирует агентство слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 26 км. В близлежащих населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

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#землетрясение
#Курильские острова
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В Нижегородской области охранник свалки избил журналиста
СК РФ: В Нижегородской области охранник свалки избил телеоператора
25 июля 2023, 03:36

Фото: iStock/Chalabala

В Нижегородской области охранник свалки в Арзамасском районе избил журналиста, приехавшего для съемки репортажа.
«21 июля, находясь на территории сбора твердых коммунальных отходов, охранник применил насилие в отношении телеоператора во время записи сюжета о нарушении норм экологии на свалке, причинив ему телесные повреждения», — цитирует РЕН ТВ заявление пресс-службы областного СУ СК РФ.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием».

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#Нижегородская область
#охранник
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Учительница избежала тюрьмы за секс с 16-летним подростком благодаря беременности
Daily Star: Совратившая ученика преподавательница избежала тюрьмы благодаря беременности
25 июля 2023, 02:58

Фото: iStock/puhimec

В Австралии учительница, совратившая 16-летнего ученика, избежала тюрьмы благодаря беременности и психическим проблемам. Об этом пишет Daily Star.
Моника Оомс из штата Виктория попала под суд за роман со школьником в августе 2022 года. Установлено, что 31-летняя учительница несколько раз занималась сексом с подростком в своем автомобиле. Ради этих свиданий мальчик в тайне покидал дом.

Оомс признала свою вину и могла получить до 10 лет тюрьмы, однако суд принял во внимание «хрупкое психическое состояние» женщины и приговорил ее к четырем годам общественного надзора и общественным работам. Решение было обжаловано прокуратурой, но вскоре выяснилось, что Моника Оомс находится в положении.

По словам адвоката учительницы, апелляцию перенесли на неопределенный срок, а реального тюремного срока Оомс уже не получит.

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#учительница
#подросток
#секс
#беременность
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В Кронштадте перевернулась лодка, один человек погиб
СК: В Санкт-Петербурге возле Кронштадта перевернулась лодка, один человек погиб
25 июля 2023, 02:47

Фото: iStock/Olga Bryukhova

В Кронштадте на одном из водных объектов перевернулась лодка с шестью пассажирами, один из них погиб. Об этом сообщается в Телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Вечером 24 июля поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации, все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Все пассажиры перевернувшегося судна извлечены из воды. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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#Кронштадт
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#погибший
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В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
25 июля 2023, 02:26

Фото: iStock/Nataliia Shcherbyna

В ряде регионов Украины, включая Киев и Киевскую область, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что воздушная тревога прозвучала в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Одесской и Черкасской областях.

Тревогу также объявили в районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

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#Украина
#воздушная тревога
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В Черкассах и Кировограде прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкассах и Кировограде
25 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/Vasylchenko

В Черкассах и Кировограде прогремели взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника».
«В последний момент «Герани» поменяли траекторию полёта и начали атаковать цели», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Черкассы
#взрыв
#Украина
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В Саратовской области в ДТП с лошадью погиб человек
В Саратовской области минивэн столкнулся с лошадью, погибла женщина
24 июля 2023, 23:25

Фото: Фотобанк Московской области

В Саратовской области минивэн на дороге врезался в лошадь. В результате ДТП один человек погиб, шесть пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управлении ГИБДД.
Уточняется, что ДТП произошло в 22:45 (21:45 по московскому времени) на автодороге неподалеку от поселка Столяры Озинского района.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования допустил наезд на животное — лошадь. В результате ДТП женщина 1971 года рождения погибла, водитель и пять пассажиров доставлены в медучреждение», — цитирует агентство сообщение пресс-службы управления.

В ГИБДД добавила, что в результате столкновения лошадь погибла.

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#ДТП
#лошадь
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В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих
Полиция Израиля: Трое человек ранены из-за наезда автомобиля на толпу протестующих
24 июля 2023, 23:15

Фото: iStock/joseh51camera

В Израиле в результате наезда легкового автомобиля на толпу протестующих недалеко от города Кфар-Саба получили ранения трое человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильскую полицию.
Уточняется, что подозреваемый в наезде в настоящее время задержан.

В соцсетях было распространено видео, на котором автомобиль намеренно таранит толпу демонстрантов, перекрывших в знак протеста против судебной реформы шоссе 533.

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В Москве мужчину зарезали и скинули его труп с 11-ого этажа
24 июля 2023, 22:35

Фото: iStock/Motortion

В Москве в квартире многоэтажного дома был зарезан мужчина, после чего его выбросили из окна 11-ого этажа. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Из сообщения следует, что ЧП произошло на улице Сталеварова. Под окнами дома было обнаружено тело 35-летнего Максима Колесникова. На трупе обнаружено не менее одиннадцати ножевых ранений.

При этом в квартире, из которой было выброшено тело убитого, находился молодой человек 1992 года рождения, предположительно, в сильном алкогольном опьянении. В квартире также обнаружены следы крови. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета Москвы. Выясняются все обстоятельства убийства.

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#убийство
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На Кольском полуострове пропали 12 школьников из Москвы
На Кольском полуострове во время похода пропали 12 школьников из Москвы
24 июля 2023, 22:17

Фото: iStock/6okean

На Кольском полуострове пропало 12 московских школьников, которые отправились в поход на байдарках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Из сообщения следует, что несколько школьников из Москвы отправились в Мурманскую область, чтобы совершить поход на байдарках в сопровождении инструкторов.

«Однако в установленное время на связь не никто из группы не вышел, установить их местоположение не удается уже почти двое суток», - говорится в сообщении.

Всего в пропавшей группе 14 человек. 12 школьников и два инструктора. Ведутся их поиски.

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#школьники
#байдарки
#поход
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