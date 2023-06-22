В районе поисков пропавшего батискафа обнаружили обломки

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Неизвестный обломки нашли в районе поисков батискафа «Титан»
Береговая охрана обнаружила обломки в районе поисков исчезнувшего 18 июня батискафа «Титан», сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что сейчас эксперты оценивают информацию.
Напомним, израильский пилот рассказал, как диспетчеры попросили пилотов, проходящих над зоной поиска затерявшегося в Атлантике батискафа «Титан» с туристами, оказать содействие в поисках.
Ранее «Радио 1» сообщало, что океанолог Анатолий Сагалевич заявил, что ситуация с потерявшимся в Атлантике батискафом «Титан» близка к фатальной, либо фатальная. По словам эксперта, если бы экипаж был жив – то уже давно дал бы о себе знать.
Отмечается, что сейчас эксперты оценивают информацию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что океанолог Анатолий Сагалевич заявил, что ситуация с потерявшимся в Атлантике батискафом «Титан» близка к фатальной, либо фатальная. По словам эксперта, если бы экипаж был жив – то уже давно дал бы о себе знать.
Евгения Парфентьева