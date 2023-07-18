В районе Восточное Бирюлёво дерево упало на два автомобиля из-за непогоды

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В результате неблагоприятных погодных условий в московском районе Бирюлёво на Липецкой улице дерево упало сразу на два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, дерево упало из-за сильного шквалистого ветра. Оно повредило рядом стоящие автомобили «Мерседес» и «Тойоту».
На Москву обрушился сильный ливень. Сейчас некоторые улицы города затоплены водой. Канализации не справляются с большим количеством осадков. При этом столичные коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
До конца дня синоптики прогнозируют в Москве грозу и град, при этом ночью ожидается существенное понижение температуры.
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На Москву обрушился сильный ливень. Сейчас некоторые улицы города затоплены водой. Канализации не справляются с большим количеством осадков. При этом столичные коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
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Элина Позднякова