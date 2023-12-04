В ребцентре для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней девочки

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В воскресенье вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы.
«МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.
Ранее сообщалось, что 51-летний криминальный авторитет Евгений Антипов (Антип Новосибирский) умер в камере СИЗО от передозировки наркотиками. NGS.RU сообщает, что он умер спустя два дня после того, как вору в законе было отказано в условно-досрочном освобождении.
В отношении начальника изолятора возбудили уголовное дело по статье «Халатность» за необеспечение безопасных условий для заключенных.
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Ранее сообщалось, что 51-летний криминальный авторитет Евгений Антипов (Антип Новосибирский) умер в камере СИЗО от передозировки наркотиками. NGS.RU сообщает, что он умер спустя два дня после того, как вору в законе было отказано в условно-досрочном освобождении.
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Мария Фирсова