В Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные

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Пожарные перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.
SHOT пишет, что компания из 6 мужчин около 19.00 накануне возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегда. За управление судном отвечал старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса 31-летний Олег Захаров. Рядом с пирсом у посёлка Жешарт судно перевернулось.
Трое спасателей смогли добраться до берега. Именинника Олега Захарова и ещё двух пожарных из той же части Дениса Шибанова и Николая Янакогло в данный момент ищут.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге бесследно исчез театральный режиссёр Большого драматического театра (БДТ) Александр Никаноров. Как рассказали коллеги Александра, ещё несколько дней назад он выехал из дома на велосипеде, а телефон оставил дома. С тех пор на связь Никаноров больше не выходил. Сейчас поисками режиссёра заняты как петербургские правоохранители, так и волонтёры местного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
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Трое спасателей смогли добраться до берега. Именинника Олега Захарова и ещё двух пожарных из той же части Дениса Шибанова и Николая Янакогло в данный момент ищут.
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Мария Фирсова