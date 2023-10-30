В Республике Саха при жёсткой посадке вертолета Ми-2 пострадали два человека

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Вертолет Ми-2 жёстко сел под Тикси в Республике Саха.
Telegram-канал 112 пишет, что пострадали два человека. На борту находились пять человек.
Накануне сообщалось, что вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно приземлился в Ненецком автономном округе.
Вертолет Ми-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» экстренно сел в Ненецком автономном округе. По предварительной информации, из-за отказа одного из двигателей, пишет Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября летел из Нарьян-Мара. У месторождения им. А. Титова отказал левый двигатель. Несмотря на поломку, вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.
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Накануне сообщалось, что вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно приземлился в Ненецком автономном округе.
Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября летел из Нарьян-Мара. У месторождения им. А. Титова отказал левый двигатель. Несмотря на поломку, вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.
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Мария Фирсова