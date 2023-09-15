В Реутове четырехлетней девочке оторвало пальцы эскалатором

Фото: iStock/hallojulie
В городе Реутов Московской области четырехлетней девочке оторвало пальцы эскалатором, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось вечером 14 сентября в реутовском ТЦ «Шоколад».
Родители с ребенком спускались по эскалатору, когда, внезапно, услышали жуткие крики девочки. Пальцы малышки застряли между ступенями, когда она споткнулась и упала. Мать с отцом смогли аккуратно достать руку ребенка из движущихся ступеней и вызвали скорую помощь.
Три пальца на левой руке четырехлетней девочки сильно пострадали. К сожалению, их пришлось ампутировать. В настоящий момент ее состояние стабильное.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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Родители с ребенком спускались по эскалатору, когда, внезапно, услышали жуткие крики девочки. Пальцы малышки застряли между ступенями, когда она споткнулась и упала. Мать с отцом смогли аккуратно достать руку ребенка из движущихся ступеней и вызвали скорую помощь.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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Евгения Парфентьева