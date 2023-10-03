В Реутове замдиректора школы №4 задержан за домогательства к ученице

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В Реутове задержали заместителя директора по безопасности школы №4 за домогательства к 11-летней ученице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, 54-летний мужчина предложил отвезти ребенка до дома на своем автомобиле. Уже около дома начал к ней приставать и даже поцеловал. Девочка пришла домой и обо всем рассказала родительнице.
Накануне мужчину задержали и допросили. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Накануне Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 85-летнему детскому тернеру по настольному теннису, которого подозревали в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.
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Элина Позднякова