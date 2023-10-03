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В Реутове замдиректора школы №4 задержан за домогательства к ученице

03 октября 2023, 11:05
Фото: Stock/Rawf8

Фото: Stock/Rawf8

В Реутове задержали заместителя директора по безопасности школы №4 за домогательства к 11-летней ученице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, 54-летний мужчина предложил отвезти ребенка до дома на своем автомобиле. Уже около дома начал к ней приставать и даже поцеловал. Девочка пришла домой и обо всем рассказала родительнице.

Накануне мужчину задержали и допросили. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.


Накануне Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 85-летнему детскому тернеру по настольному теннису, которого подозревали в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

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#мужчина
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Женщина, которую в Серпухове поджег бывший возлюбленный, скончалась от ожогов
03 октября 2023, 11:07

Фото: istock / Soumen Hazra

В больнице от сильных ожогов скончалась девушка, которую поджег бывший возлюбленный в Серпухове. Информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Нападение произошло 23 сентября в городе Серпухов. 49-летний азербайджанец Айят Алиев примерно в 07:00 поджидал возлюбленную возле ее дома на улице Космонавтов, где они ранее проживали вместе. Как раз в этом время женщина возвращалась домой. Алиев подошел к ней, высказал все что о ней думает, достал бутылку с горючим, облили ее и поджег. После поджигания стал убегать с места преступления. Пострадавшую госпитализировали с ожогами третей степени, все это время врачи пытались сохранить ей жизнь. У погибшей остались двое детей.

Мужчина находится в розыске.

Ранее в Барнауле задержали мужчину, который убил свою возлюбленную, а после этого отрезал ей грудь и вспорол живот. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Барнауле мужчина убил возлюбленную и отрезал ей грудь
03 октября 2023, 10:24

Фото: iStock/vmargineanu

В Барнауле задержали мужчину, который из ревности убил свою возлюбленную, а после этого отрезал ей грудь и вспорол живот. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому Краю.
Согласно сообщению, 1 октября в Барнауле в заброшенном здании было обнаружено обезображенное тело 43-летней женщины. При этом по информации РИА Новости, у убитой был вспорот живот и отрезана грудь.

По подозрению в жестоком убийстве арестован 43-летний мужчина, который ранее уже был судим за убийство. Следствие установило, что в день убийства мужчина назначил женщине встречу, в ходе которой она сказала ему, что нашла другого. Тогда он задушил её. А после отрезал грудь, вспорол живот и спрятал тело в подвал.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

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В Киеве военный застрелил двух сослуживцев
«Страна.ua»: Солдат ВСУ в Киеве расстрелял двух сослуживцев
03 октября 2023, 10:16

Фото: istock / SpockTV

Украинский военнослужащий застрелил двух своих сослуживцев. Инцидент произошел в Киеве около 01:30 на улице Лаврская. Информацию сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в органах правопорядка.

«Между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия», — приводит издание слова источника.
По информации источника, нападавший попытался скрыться, но через 2 часа был задержан. По предварительным данным Кирияченко находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются. Военному грозит до 15 лет заключения.

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#происшествия
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Грабители напали на конгрессмена США и угнали его автомобиль
WP: грабители напали на конгрессмена США Куэльяра и угнали его автомобиль
03 октября 2023, 06:56

Фото: iStock/vmargineanu

Член Палаты представителей Конгресса США Генри Куэльяр стал жертвой нападения со стороны грабителей неподалеку от Капитолия. Неизвестные угрожали политику и похитили его автомобиль, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на информацию полиции.
По данным правоохранительных органов, грабители похитили личные вещи Куэльяра, и по меньшей мере один из нападавших был вооружен. Личности злоумышленников пока не установлены.

На данный момент известно, что сам Куэльяр не пострадал. Политик пока не прокомментировал произошедшее.

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В британском Оксфорде взорвался резервуар с газом
The Mirror: В британском Оксфорде после удара молнии взорвался резервуар с газом
03 октября 2023, 01:33

Фото: iStock/Leonid Ikan

В ночь на 3 октября в британском графстве Оксфордшир прогремел мощный взрыв. Очевидцы запечатлели на телефоны вспышку, напоминающую ядерный гриб. На опубликованных кадрах видно, как тёмное небо на несколько секунд озаряет огненный шар, пишет The Mirror.
По информации издания, инцидент случился на заводе компании Severn Trent Green Power в Кассингтоне, специализирующейся на переработке пищевых отходов в биогаз. В один из резервуаров с газом ударила молния, что привело к детонации газа.

В компании уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам жителей близлежащих районов, после взрыва они столкнулись с перебоями электроснабжения.

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#газ
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В Подмосковном Михайлово ребёнок попал в больницу после отравления шоколадом
03 октября 2023, 01:13

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

После отравления шоколадом в Подмосковье один ребёнок госпитализирован, ещё двоих прошли медицинский осмотр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.
СМИ ранее сообщали, что в деревне Михайлово трое школьников госпитализированы из-за отравления шоколадкой на перемене.

«В настоящее время один ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё двое осмотрены врачами, после чего родители отказались от госпитализации», — цитирует агентство сообщение ведомства.

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АР: Сенатор Северной Дакоты, его жена и дети погибли в авиакатастрофе
АР: Сенатор США Даг Ларсен, его жена и дети погибли в авиакатастрофе
03 октября 2023, 01:05

Фото: iStock/Diy13

В американском штате Юта сенатор США от Северной Дакоты Даг Ларсен вместе с женой и двумя детьми погибли в авиакатастрофе. Об этом сообщает Associated Press (АР).
Отмечается, что смерть Ларсена подтверждается в электронном письме, которое лидер республиканского большинства в сенате Дэвид Хог направил другим сенаторам.

«Сенатор Даг Ларсен, его жена Эми и двое их маленьких детей погибли вчера вечером в авиакатастрофе в штате Юта. Они навещали семью в Скоттсдейле и уже были на пути домой», — пишет агентство.

В заявлении департамента шерифа округа Гранд говорится, что самолет разбился спустя некоторое время после взлёта с аэродрома Каньонлендс.

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#сша
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МО: В Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль
02 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В городе Степанакерт Нагорного Карабаха неизвестные обстреляли российско-азербайджанский патруль, об этом сообщили в Минобороны России.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Местные правоохранители и миротворческий контингент проводят проверку по факту произошедшего. 

При этом, в МО РФ отметили, что военные НКР продолжают сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.

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В Подмосковье семеро школьников попали в больницу, попробовав шоколад
02 октября 2023, 21:26

Фото: iStock/vasiliybudarin

Семеро школьников из деревни Мисайлово Московской области отравились плиткой шоколада, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пятеро школьников купили плитку Alpen Gold со вкусом Oreo в магазине на Бауманской. Один из учеников Мисайловской школы праздновал день рождения и принёс всем одноклассникам сладость.

После праздника семеро школьников обратились в больницу с отравлением, при этом, один из них до сих пор находится под наблюдением врачей, остальных отправили лечиться домой. 

Почему детям стало плохо - пока что остается неизвестным. Шоколадку, а также пробы школьной воды сейчас изучают эксперты, к делу подключили следователей.

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