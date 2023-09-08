В результате атаки боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военных

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По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 военнослужащих погибли в результате атаки, совершенной боевиками на северо-востоке Мали. Информация об этом поступила из заявления местных властей, сообщает агентство Рейтер.
В августе этого года произошла аналогичная атака, в результате которой 21 мирный житель погиб в центральной части Мали. Источник агентства Рейтер добавил, что вооруженная группа проникла в деревню и устроила там настоящую трагедию.
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