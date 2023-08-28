В результате аварии в Троицком округе Москвы пострадали шестеро детей

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В результате ДТП деревне Каменка Троицкого округа Москвы пострадали шестеро детей, пресс-служба столичного главка МВД РФ.
«В деревне Каменка Троицкого административного округа водитель минивена «Тойота Исис» совершил наезд на мачту городского освещения. На момент ДТП в автомобиле находились шесть детей, которых доставили в медуреждения. Водитель автомашины не пострадал», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах аварии.
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