В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие

Фото: iStock/maxim4e4ek
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые, им оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана.
«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в публикации.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Читайте также:
В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога
Муфтий заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию
Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России
Артем Кузьмин