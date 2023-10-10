В результате драки в центре Москвы погиб мужчина

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В центре Москвы на Пресненской набережной разразился конфликт, в ходе которого четверо человек попали в драку, передает РИА Новости. Один из участников инцидента скончался. По данным прокуратуры, инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра.
Согласно информации столичной прокуратуры, конфликт между мужчинами начался возле торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной. В ходе инцидента один из участников нанес удары двум другим мужчинам, что привело к смерти одного из них, родившегося в 1987 году. Пресненская межрайонная прокуратура занимается расследованием происшедшего и устанавливает личность злоумышленника.
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