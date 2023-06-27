В результате ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек

Фото: Фотобанк Московской области
«Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 27 июня 2023 примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 произошло столкновение двух автомобилей», — рассказали журналистам полицейские.
Инспекторы ГИБДД оперативно оградили место происшествия, оказали помощь пострадавшим и обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта.
Ранее «Радио 1» сообщило, что на трассе в Подмосковье водитель автобуса с рабочими не справился с управлением и столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком, в результате чего пострадали два человека.