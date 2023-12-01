В результате ДТП в Челябинской области погибла семья из трёх человек

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В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Челябинской области погибла семья из трёх человек, об этом сообщили в УГИБДД России по региону.
По информации ведомства, авария произошла в 10:30 (08:30 по московскому времени) на 171-м километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды.
Предварительно, из-за голольда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате столкновения, погибли все пассажиры автомобиля. Отец, мать и их 15-летняя дочь от полученных травм скончались на месте происшествия.
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Предварительно, из-за голольда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
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Евгения Парфентьева