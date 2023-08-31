В результате ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека

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В ДТП, произошедшем в Нанайском районе Хабаровского края, четыре человека погибли, а один получил ранения и находится в больнице. Информацию об этом сообщила старший госинспектор краевого управления ГИБДД Анастасия Зайцева в беседе с РИА Новости.
«Сегодня утром в районе села Датта Нанайского района произошло страшное ДТП на дороге. В результате аварии четыре человека погибли на месте происшествия, а еще один человек был доставлен в больницу», — поделилась собеседница агентства.Согласно информации от прокуратуры региона, авария произошла в 7:00 (0:00 мск) на автодороге, соединяющей Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Происшествие затронуло два автомобиля: Subaru Forester (трое погибших) и Toyota Prius (одна жертва). Пассажир Toyota Prius был госпитализирован. Прокуратура района следит за проведением расследования, которое осуществляют правоохранительные органы. Прокурор Нанайского района Андрей Сова также прибыл на место происшествия.
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