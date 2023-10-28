В результате ДТП в Камчатском крае погибли пять человек

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Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС России.
Авария произошла 28 октября на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково, когда столкнулись и загорелись две иномарки: Infiniti и Mitsubishi Pajero.
На ликвидацию пожара выехали десять спасателей и три единицы техники. Они смогли извлечь тела погибших с помощью гидравлического инструмента.
Сейчас на месте аварии работают следователи краевой прокуратуры. После изучения всех обстоятельств ДТП ими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Артем Путинцев