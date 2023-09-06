В результате ДТП в Подмосковье погибли двое полицейских

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В городском округе Серебряные Пруды Московской области автомобиль Госавтоинспекции столкнулся с грузовиком, в результате чего два сотрудника ведомства погибли. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
«Сегодня примерно в 19:30 на 157-м км автодороги «Каспий» произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли», — цитирует издание сообщение ведомства.
Руководство МВД и личный состав выражают соболезнования родным и близким погибших — лейтенанта полиции Алексея Панина и лейтенанта полиции Юрия Крапенкова. Отмечается, что им семьям окажут всю необходимую помощь.
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