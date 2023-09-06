Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В результате ДТП в Подмосковье погибли двое полицейских

В результате ДТП в Подмосковье погибли двое полицейских

06 сентября 2023, 00:33
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

В городском округе Серебряные Пруды Московской области автомобиль Госавтоинспекции столкнулся с грузовиком, в результате чего два сотрудника ведомства погибли. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«Сегодня примерно в 19:30 на 157-м км автодороги «Каспий» произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли», — цитирует издание сообщение ведомства.

Руководство МВД и личный состав выражают соболезнования родным и близким погибших — лейтенанта полиции Алексея Панина и лейтенанта полиции Юрия Крапенкова. Отмечается, что им семьям окажут всю необходимую помощь.

Читайте также:

В Краснодаре женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь

Автобус въехал в кирпичный забор дома в Мытищах

Омбудсмен Чечни Солтаев: В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак

#дтп
#мвд
#столкновение
#сотрудники
Читайте нас в
Минобороны: Над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник
06 сентября 2023, 00:18

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Киевский режим вновь пытался атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника. В итоге БПЛА был уничтожен средствами дежурных ПВО в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
«5 сентября около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что утром во вторник, 5 сентября, украинский БПЛА был уничтожен над территорией Истринского района Московской области.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье

Минобороны: Над Калужской областью уничтожили украинский БПЛА

Австралийские дроны применяются ВСУ для ударов по объектам в РФ

#бпла
#минобороны рф
#украина
#беспилотник
Читайте нас в
Из-за проливных дождей улицы Стамбула ушли под воду
05 сентября 2023, 23:05

Фото: iStock/cabuscaa

Проливные дожди вызвали серьёзное наводнение в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Улицы города ушли под воду: машины не могут ехать, движение мотоциклов и вовсе запретили. Оказалась затоплена станция метро «Башакшехир».
Десятки человек застряли в Национальной библиотеке, вода постепенно затапливает помещение — люди снимают видео и просят о помощи. К ним уже направлены спасатели.



Также  сообщается, что под удар стихии попала местная больница. 

При этом, по словам мэра Стамбула Экрема Имамоглу, данных о погибших и пострадавших в результате разгула стихии пока не имеется.

«Радио 1» сообщало ранее о том, что четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции. Также есть без вести пропавшие. Главное управление метеорологии страны предупреждало в субботу, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях.

​UPD. ​РИА Новости со ссылкой на слова губернатора турецкой провинции Стамбул пишет о первой жертве наводнений в городе.

Читайте также:

В Турции из-за наводнений погибли четыре человека

В Турции началось наводнение после мощных дождей

В Стамбуле могут разрушиться 100 тысяч домов из-за сильного землетрясения

#ливень
#турция
#наводнение
Читайте нас в
В Краснодаре женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь
05 сентября 2023, 22:39

Фото: iStock/nito100

Жительницу Краснодара подозревают в убийстве двухлетней дочери, сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, днем 5 сентября 35-летняя женщина набрала ванную, поместила туда свою двухлетнюю дочь и стала удерживать ее под водой, пока девочка не перестала подавать признаки жизни. Об убийстве она самостоятельно сообщила в экстренные службы. 

Подозреваемую задержали и доставили к следователю, где она и находится в настоящий момент. На женщину возбудили уголовное дело за убийство. 

В отношении подозреваемой также назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Читайте также: 

На Урале женщину, выбросившую из окна трехлетнего правнука, отправили на принудительное лечение

В Тульской области повар получил 10 лет колонии за убийство двух женщин в 2005 году

В Ярославле умерла женщина, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери
#убийство
#уголовное мать
#краснодарский край
#ребёнок
Читайте нас в
Автобус въехал в кирпичный забор дома в Мытищах
05 сентября 2023, 22:35

Фото: Telegram-канал прокуратуры МО

В городском округе Мытищи автобус въехал в стену жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса, двигаясь по автодороге в посёлке Высоково, выехал на обочину и столкнулся с кирпичным забором дома. Травмы получили три пассажира, им оказывают необходимую медицинскую помощь», – говорится в Telegram-канале надзорного органа.
Проверка поручена Мытищинской городской прокуратуре. Она даст оценку соблюдению перевозчиком требований безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Читайте также:

В Раменском электричка столкнулась с автомобилем

В Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей

В Ростовской области в аварии погибли пять человек


 

#прокуратура
#дтп
#авария
#мытищи
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Омбудсмен Чечни Солтаев: В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак
05 сентября 2023, 21:23

Фото: iStock/YuriyGreen

В Новой Москве на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми во дворе, натравили собак, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.
По словам Солтаева, инцидент произошел в конце августа. Уроженка Северного Кавказа гуляла на детской площадке со своими детьми, когда местные жительницы натравили на нее собак и избили. Нападавшие также высказывали оскорбления и слова «неприязни по религиозному и национальному признаку». 

«Женщина, ставшая жертвой нападения группы националистически настроенных граждан, подала соответствующее заявление в правоохранительные органы города Москвы», - прокомментировал ситуацию Солтаев.

Он также подчеркнул, что направил соответствующее обращение в прокуратуру Москвы и заявил, что подобные ситуации угрожают стабильности в российском обществе.

Читайте также: 

В Нижегородской области задержали заведующего отделением онкологии Семёновской ЦРБ

В Тюмени 32-летний тренер по прыжкам на батуте развращал детей на рабочем месте

Установлена личность мужчины, выпустившего 12 пуль в участника СВО в Батайске
#москва
#чечня
#собаки
#избиение
#омбудсмен
Читайте нас в
В Тюмени тренера по прыжкам на батуте подозревают в педофилии
В Тюмени 32-летний тренер по прыжкам на батуте развращал детей на рабочем месте
05 сентября 2023, 20:33

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Тюмени задержали 32-летнего тренера по прыжкам на батуте, его подозревают в развращении детей, сообщает 72.RU.
По информации СМИ, задержанный работал тренером в одном из батутных центров города. Сперва стало известно об одном случае растления несовершеннолетней. Со школьницей тренер познакомился, когда она пришла попрыгать на батутах. После, они начали перезваниваться и переписываться, и школьница, якобы, сама инициировала их встречу, в завершении которой между мужчиной и девочкой произошел половой контакт.

Об иных интимных связях тренера-педофила с малолетними пока ничего неизвестно. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего».

Читайте также: 

На Кубани задержали мужчину, который приставал к девочке, называя ее дочерью

В Белгородской области массажиста из районной больницы подозревают в домогательствах до несовершеннолетних

Мать и жена насильника-педофила организовали его побег из тюрьмы
#тренер
#уголовное изнасилование
#школьница
#педофилия
Читайте нас в
Росгвардейцы задержали в Красногорске воровку косметики
05 сентября 2023, 19:35

Фото: ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали в Красногорске 19-летнюю воровку косметических средств. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы выехали по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин на площади Революции. Охранник магазина рассказал правоохранителям, что заметил подозрительные действия девушки на мониторе камеры видеонаблюдения.
 
Девушка выбрала духи, уходовую и декоративную косметику и спрятала товар за пояс брюк. Затем она направилась к выходу, минуя кассовую зону. Охранник остановил подозрительную покупательницу и вызвал росгвардейцев.
 
Стражи порядка задержали подозреваемую в воровстве и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также:

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве

Росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в Подмосковье

Росгвардейцы доставили в больницу рожающую женщину
 

#росгвардия
#безопасность
#вор
#магазин
#косметика
#охрана
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Онколог воровал лекарства у тяжелобольных и продавал их на черном рынке
В Нижегородской области задержали заведующего отделением онкологии Семёновской ЦРБ
05 сентября 2023, 19:28

Фото: iStock/AlexRaths

В Нижегородской области задержали заведующего отделением онкологии Семёновской ЦРБ Олега Тюкалова, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации следствия, Тюкалов заставлял медсестер колоть тяжелобольным пациентам физраствор, а дорогостоящие лекарства он забирал себе, чтобы потом продать на черном рынке. 

При этом, в СМИ отметили, что задержанный уже признался, что действительно заставлял своих сотрудников колоть пациентам физраствор вместо лекарств. Однако, по его словам, делал он это для того, чтобы сохранить ампулы с препаратом для тех пациентов, которых еще действительно можно спасти.

С заведующим отделения продолжают работать следователи.

Читайте также: 

Из лучшей школы Санкт-Петербурга массово увольняются учителя

Установлена личность мужчины, выпустившего 12 пуль в участника СВО в Батайске

В Ярославской области мужчина пытался заживо сжечь жену из-за ревности
#лекарства
#следователи
#нижний новгород
#онкология
Читайте нас в
Из лучшей школы Санкт-Петербурга массово увольняются учителя
Из школы № 338 в Петербурге уволились 17 учителей
05 сентября 2023, 19:19

Фото: iStock/Tatiana Maramygina

Из школы № 338 в Санкт-Петербурге уволились 17 учителей, сообщает «Фонтанка».
Школа, в которой случилась волна массовых увольнений, расположена в Невском районе Петербурга. Ранее ей присвоили тутул «лучшая школа Невского района». Однако, в 2022 году в учебном учреждении сменилась администрация. 

«Год назад была нормальная школа, пока не пришел новый директор. В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее — их выживает новый директор, детей учить некому», - рассказал СМИ один из родителей.

Собеседник издания также отметили, что в школе не хватает классов, и некоторые уроки проводят в спортзале. 

За последнее время из школы № 338 уволились 17 преподавателей. Отмечается, что все они покинули учебное учреждение по совершенно разным причинам, в том числе личным. 

Читайте также: 

Депутат Лантратова: «Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания»

Школа или родители: Кто доводит подростков до самоубийства?

Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне
#школа
#уроки
#учителя
#санкт-петербург
#увольнение
Читайте нас в
Достижения.рф