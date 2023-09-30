В результате ДТП в Турции пострадали пятеро россиян, есть погибшие

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Россиянка погибла в ДТП в Турции, ещё четверо россиян госпитализированы. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.
Уточняется, что авария произошла в турецкой провинции Анталья. В результате происшествия погибла гражданка России. Четверо россиян находятся в больницах. При этом, двое из них с тяжёлыми травмами попали в реанимацию.
В настоящее время генконсульство выясняет причины и детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в турецком городе Эрзурум погибла 32-летняя россиянка. Её убил знакомый из Сирии – он нанёс ей ранения осколком стекла. Уточнялось, что девушка была активисткой и автором канала «Феминистки поясняют».
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В настоящее время генконсульство выясняет причины и детали происшествия.
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Анастасия Чинкова