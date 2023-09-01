В результате ДТП в Волгограде погибли двое детей

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Двое детей погибли в аварии из-за столкновения автомобиля Renault с отбойником на мосту через Волгу в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет», — приводит РИА Новости уточнение ведомства.
Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.
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