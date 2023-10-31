В результате израильского удара по лагерю Джебалия погибли более ста человек

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В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секотре Газа погибли более ста человек, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на медицинский источник.
«Число жертв в лагере Джебалия превысило 100», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.
Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».
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Евгения Парфентьева