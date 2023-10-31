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В результате израильского удара по лагерю Джебалия погибли более ста человек

31 октября 2023, 17:14
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секотре Газа погибли более ста человек, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на медицинский источник.
«Число жертв в лагере Джебалия превысило 100», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».


По последним данным Минздрава Палестины, в Секторе Газа с 7 октября погибло 8525 человек, среди них 3542 ребенка.

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#израиль
#армия
#сектор газа
#погибшие
#беженцы
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МВД Газы: В результате ударов Израиля по лагерю Джебалия погибли 400 человек
МВД Палестины: В лагере Джебалия погибли и были ранены 400 человек
31 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибли 400 человек, об этом сообщили в МВД анклава.
«По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», - прокомментировали ситуацию в МВД анклава.

Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».

При этом, по последним данным Минздрава анклава, в Газе погибли более 8500 человек. 

Напомним, агентство Reuters уже заявляло, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#погибшие
#израиль
#сектор газа
#беженцы
#армия
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Олег Царёв знал, что его планируют убить
Mash: Незадолго до покушения Олег Царёв пытался получить оружие
31 октября 2023, 17:05

Фото: iStock/ipopba

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв был в курсе, что на него планируется покушение, об это сообщил Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, незадолго до нападения Царёв пытался получить оружие. Депутат даже обратился к одному из крымских чиновников, чтобы его наградили именным пистолетом Макарова.

Напомним, в ночь на 27 октября на Царёва было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории имени Кирова в Ялте, где Царёв проживает. 

Сегодня ФСБ задержала координатора покушения. Он признался, что выполнял указания украинских спецслужб и даже устроился работать в санаторий, в котором жил Царёв, чтобы спланировать нападение детально.

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#нападение
#оружие
#санаторий
#фсб
#сми
#депутат
#покушение
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Самолёт Иркутск — Москва посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту
31 октября 2023, 16:30

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолёт Иркутск — Москва экстренно посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл 30 октября.

Самолет авиакомпании «Аэрофлота» выполнял рейс из Иркутска в Москву. Полёт проходил в штатном режиме, однако, в какой-то момент между двумя пассажирами завязался спор, а затем и драка. 

Сперва дебоширов попытались разнять другие пассажиры, затем из кабины пилотов вышел капитан воздушного судна, который пригрозил драчунам экстренной посадкой. На какое-то время угроза сработала и мужчины успокоились, однако, драка началась вновь.

В результате, командир принял решение экстренно садиться в запасном аэропорту - в Сыктывкаре. 

Предварительно, один из участников потасовки получил серьезные травмы, поскольку к самолету попросили пригнать автомобиль скорой помощи.

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#иркутская область
#скорая помощь
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Пожилые супруги из Новой Москвы открыли стрельбу по соседям и полицейским
31 октября 2023, 16:19

Фото: iStock/Prathaan

Супружеская пара пенсионеров открыла стрельбу по соседям и сотрудникам полиции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в Новой Москве. 

По информации СМИ, 34-летняя местная жительница повздорила с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла её матом, осыпала угрозами, а затем ушла. Женщина испугалась и вызвала полицию. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции стали допрашивать женщину. В этот момент появилась пенсионерка. На ходу она она вынула из кармана пистолет и успела сделать один выстрел в воздух, после чего её задержали. 

Однако, этим история не кончилась. На месте происшествия появился 68-летний супруг пенсионерки, который, матом, стал требовать отпустить жену. Уговоры не помогли, поэтому, пенсионер отошёл на несколько метров, достал из кармана другой пистолет и начал стрелять по полицейским. К счастью, сотрудник правоохранительных органов не пострадал. Его спас бронежилет.

У обоих бунтарей отобрали оружие и отвезли в отделение.

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#выстрел
#оружие
#пистолет
#полиция
#новая москва
#пенсионеры
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RT: К нашедшимся в Свердловской области туристам направились спасатели
31 октября 2023, 16:06

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

В Свердловской области нашли пропавших при сплаве по реке Вижай туристов, к ним уже направлены спасатели.
«К ним направляются спасатели. Добираться придётся на проходимом КамАЗе, так как в этих местах уже много снега, а потом на моторных лодках», — прокомментировал в беседе с RT источник издания.

Отмечается, что люди застряли в нескольких километрах от населённого пункта Тахта. Они собирались сплавляться по реке на катамаранах, но не смогли продолжить маршрут. Потерявшиеся туристы в итоге решили разделиться, и трое из группы смогли добраться до людей.

Так, в Свердловской области пропала группа туристов, они ночевали неподалеку от знаменитого перевала Дятлова, где в 1959 нашли обезображенные тела другой туристической группы.

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#спасатели
#маршрут
#туристы
#люди
#происшествие
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Жительницу Карелии с инсультом везли к скорой на санях
Прокуратура: В Кеми женщину с инсультом везли к скорой на санях
31 октября 2023, 15:45

Фото: iStock/Motortion

Прокуратура проводит проверку инцидента, при котором жительницу Карелии с инсультом пришлось доставлять к скорой помощи на санях, об этом сообщили на официальном сайте ведомства по региону.
«Прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав жительницы г. Кемь на медицинскую помощь. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства. 

Выяснилось, что автомобильный мост, соединяющий дом женщины и дорогу к больнице, был закрыт для машин. Поэтому медикам пришлось погрузить женщину с инсультом и таким образом доставить её к автомобилю скорой помощи. Сейчас пациентка находится в больнице.

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#мост
#прокуратура
#инсульт
#скорая помощь
#сани
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Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам почти 6 млн рублей
31 октября 2023, 14:58

Фото: istockphoto.com/Butsaya

Петербургский пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники обманным путём вынудили его перевести им почти 6 млн рублей.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Аргументам недели в СПб», мужчине звонили неизвестные и под видом менеджеров брокерских фирм и сотрудников юридической компании, ищущих мошенников, убедили пенсионера в необходимости перевести им 5 млн 694 тыс. рублей.

Сейчас этой ситуацией занимаются правоохранительные органы, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

А в Новосибирске мужчина, получивший из ниоткуда 1 млрд рублей, тут же лишился и своих собственных средств. Как передаёт utro.ru со ссылкой на NGS.RU, после получения столь внушительной суммы банк арестовал две карты новосибирца, наложив ограничение по миллиарду на каждую из них, и в итоге гражданин оказался должен финансовой организации в два раза больше. Новосибирец намерен обращаться в суд по этому делу.

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#мошенник
#пенсионер
#финансы
#карта
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ФСБ обнародовала запись разговора координатора покушения на Царёва и куратора от СБУ
ФСБ: куратор от СБУ советовал координатору покушения на Царёва не переживать
31 октября 2023, 14:54

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России обнародовала разговор куратора от Службы безопасности Украины (СБУ) и координатора покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва.
Ранее ФСБ сообщала, что во вторник, 31 октября, был задержан житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царёвым. Также задержанный оборудовал тайник, где хранил «средства поражения». Он признался, что по заданию СБУ устроился работать в санаторий, где проживал Царёв. 

Из телефонного разговора следует, что куратор убеждал своего подопечного в том, что разговор проходит строго конфиденциально, но призвал поставить пароли на все мессенджеры в телефоне. 

Также он предупредил координатора покушения о возможных допросах. Но вновь говорил о том, что никто не сможет услышать этот разговор, назвав свои слова «железобетонным» фактом.

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#фсб
#сбу
#украина
#россия
#депутат
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Соучастник покушения на бывшего депутата Рады Царева признался в сотрудничестве с СБУ
Соучастник покушения на экс-депутата Рады Царева сознался в работе на СБУ
31 октября 2023, 14:45

Фото: istock / choochart choochaikupt

Соучастник покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева признался в том, что работает на Службу безопасности Украины.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России. В Центре рассказали, что руководителем покушения был 46-летний житель Ялты. Он по заданию СБУ следил за Царевым, а также оборудовал тайник с оружием, из которого в политика стреляли. 

При обысках в доме ялтинца обнаружили самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления, средства связи с кураторами с Украины, а также планы подходов к месту жительства и работы Царева.

О покушении на политика стало известно утром 27 октября. Неизвестный проник на территорию санатория в Ялте и дважды выстрелил в Царева. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Расследованием дела занимаются правоохранители.

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