В результате израильского удара погибла внучка главы политбюро ХАМАС

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В результате удара, который по сектору Газа нанесла армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибла внучка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, об этом сообщает Safa.
По информации палестинского агентства, Руа Хаммам Исмаил Хания была студенткой медицинского учебного учреждения. При этом, сколько девушке было лет - не уточняется.
При этом, ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились обменять по сто заложников с каждой стороны. Отмечается, что сто заложниц ХАМАС собираются обменять на сто палестинских детей и женщин, которых задержал Израиль.
В настоящий момент Израиль проводит в секторе Газа наземную операцию. Агентство Reuters заявляло, что она станет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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При этом, ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились обменять по сто заложников с каждой стороны. Отмечается, что сто заложниц ХАМАС собираются обменять на сто палестинских детей и женщин, которых задержал Израиль.
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Евгения Парфентьева