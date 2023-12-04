В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 11 человек

Фото: istock / Gani Pradana Ongko Prastowo
Как минимум 11 человек умерли из-за извержения вулкана Марапи на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на спасательные службы.
По предварительной информации, извержение произошло 3 декабря. Вулкан выбросил пепел на высоту более 15 тысяч метров. Сообщается, что 3 человека найдены живыми, 12 считаются пропавшими без вести.
Марапи считается самым активным среди всех индонезийских вулканов. Ученые считают, что извержение большего масштаба может привести к другим различным аномалиям, что может повлечь голод и коллапс экономики во всем мире.
Ранее климатолог Михаил Юлкин назвал главную опасность отколовшегося размером с Лондон айсберга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Марапи считается самым активным среди всех индонезийских вулканов. Ученые считают, что извержение большего масштаба может привести к другим различным аномалиям, что может повлечь голод и коллапс экономики во всем мире.
Также журналист «Радио 1» пообщалась с экспертами и представителями власти, и попыталась выяснить почему Россия не борется с глобальным потеплением.
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Алина Юрчак