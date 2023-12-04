Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 11 человек

В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 11 человек

04 декабря 2023, 08:59
Фото: istock / Gani Pradana Ongko Prastowo

Фото: istock / Gani Pradana Ongko Prastowo

Как минимум 11 человек умерли из-за извержения вулкана Марапи на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на спасательные службы.
По предварительной информации, извержение произошло 3 декабря. Вулкан выбросил пепел на высоту более 15 тысяч метров. Сообщается, что 3 человека найдены живыми, 12 считаются пропавшими без вести.

Марапи считается самым активным среди всех индонезийских вулканов. Ученые считают, что извержение большего масштаба может привести к другим различным аномалиям, что может повлечь голод и коллапс экономики во всем мире.


Ранее климатолог Михаил Юлкин назвал главную опасность отколовшегося размером с Лондон айсберга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также журналист «Радио 1» пообщалась с экспертами и представителями власти, и попыталась выяснить почему Россия не борется с глобальным потеплением.

Читайте также:

В Москве парень умер от наркотиков, его девушка — в тяжёлом состоянии

В Новороссийске спасатели приехали спасать енота, но он отказался

Пентагон сообщил о трёх нападениях за день на коммерческие суда в Красном море

#человек
#климат
#смерть
#индонезия
Читайте нас в
На ЦКАД в Подмосковье произошло смертельное ДТП с двумя фурами
04 декабря 2023, 10:05

Фото: ГУ МВД РФ по МО

На 50-м км ЦКАД в Подмосковье столкнулись две фуры. В результате ДТП один человек погиб, сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, грузовой автомобиль совершил попутное столкновение с другим грузовиком. После этого они сложились, и их развернуло. В результате аварии мужчина – предполагаемый виновник инцидента – скончался», – говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 
​​
Читайте также:

В Подмосковье на Новорижском шоссе из-за снегопада в ДТП попали 20 машин

Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге

В Москве ночная авария на Киевском шоссе унесла жизни двух человек
#дтп
#авария
#цкад
#грузовик
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
«Китайская гирлянда»: Стала известна причина пожара, от которого погибли двое детей
Уголовное дело возбуждено после гибели двоих детей на пожаре в Москве
04 декабря 2023, 09:19

Фото: istock / Akintevs

После гибели двоих детей на пожаре в Москве возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной пожара стала китайская гирлянда, висящая на шторах в детской комнате. 

Трагедия произошла вечером 3 декабря. В доме на улице Библиотечная вспыхнул пожар. Четырёхлетний мальчик и девятилетняя девочка скончались по пути в больницу. 48-летний тец сейчас находится в реанимации с сильными ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения. Мать во время пожара не находилась дома, с ней сейчас работают психологи.

На данный момент обвинения в рамках возбуждённого уголовного дела никому из родителей не предъявлены.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и детей 5, 7 и 15 лет в пожаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
В Москве парень умер от наркотиков, его девушка — в тяжёлом состоянии

В Новороссийске спасатели приехали спасать енота, но он отказался

Пентагон сообщил о трёх нападениях за день на коммерческие суда в Красном море

#дело
#трагедия
#пожар
#уголовное дело
#мальчик
#девочка
#тела
Читайте нас в
По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек
В Иркутске задержаны шесть человек по делу об убийстве школьника на остановке
04 декабря 2023, 08:37

Фото: istock / Rawf8

В Иркутске задержаны 6 человек, который причастны к убийству 15-летнего школьника на остановке. Об этом сообщает СУСК России по Иркутской области в телеграм-канале.

Второго декабря на остановке общественного транспорта в ходе конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. Ему нанесли 4 удара ножом. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее в социальных сетях и СМИ появлялась информация, что подростки посмотрели сериал «Слово пацана» и решили подражать героям. В МВД сообщили, что убийство не связано с сериалом, так как подозреваемый в убийстве не смотрел сериал. 

Ранее сообщалось, что жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина пасеки и коллеги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

В Москве парень умер от наркотиков, его девушка — в тяжёлом состоянии

В Новороссийске спасатели приехали спасать енота, но он отказался

Пентагон сообщил о трёх нападениях за день на коммерческие суда в Красном море
#убийство
#дело
#мвд
#уголовное дело
#подростки
#сми
#человек
#мальчик
#информация
#сериал
Читайте нас в
ЦАХАЛ ликвидировал члена ХАМАС, который командовал нападениями 7 октября
04 декабря 2023, 06:47

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в своем Telegram-канале о ликвидации члена радикального палестинского движения ХАМАС Хайтама Хуваджари, который командовал рейдами на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года.
Ранее глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил о намерении Израиля уничтожить всех членов ХАМАС по всему миру — «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», даже если это займет несколько лет.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Однако американский министр назвал исход, по которому ЦАХАЛ всё же может одержать победу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стали известны подробности следующего этапа конфликта Израиля и ХАМАС

В Пентагоне допустили стратегическое поражение Израиля в секторе Газа

Израиль ещё за год до атаки знал о планах ХАМАС, сообщил политолог Шафир
#израиль
#палестина
#хамас
Читайте нас в
В Wildberries рассказали о хищении у компании 385 миллионов рублей в 2021 году
В 2021 году мошенники похитили у Wildberries более 385 млн рублей
04 декабря 2023, 05:54

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

В Wildberries рассказали о хищении у компании 385 миллионов рублей в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова представителя маркетплейса.
Преступники использовали «дыру» в системе оплаты, открывая магазины и продавая товары без оплаты. Мошенники оформляли покупку своего товара, но не производили оплату. Wildberries фиксировала факт покупки и переводила деньги «продавцам», после чего злоумышленники обналичивали их.

В общей сложности в преступных схемах участвовали около 50 человек. Девять из них осуждены, ещё пятерым предъявлены
обвинения.

Читайте также:

Суд вынес приговор хакеру за кражу данных клиентов лаборатории «Гемотест»

Жительница Омска отправила 6 кг золота ведьме из Подмосковья для снятия порчи

Мошенники придумали новый способ обмана россиян
#хищение
#компании
#деньги
#мошенничество
Читайте нас в
МЧС: Возгорание на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовано
04 декабря 2023, 02:01

Фото: Фотобанк Московской области

Возгорание на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся горючие технические изделия: картон, бумага, покрышки и т.д.

К месту пожара уже прибыла передвижная лаборатория, и сейчас её специалисты проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

«МЗСА» — это многопрофильное предприятие, на котором разрабатываются и производятся специализированные автомобили, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности. Также завод является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.

Читайте также:

Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 2 тысяч квадратных метров

SHOT: На Открытом шоссе в Москве загорелся завод специализированных автомобилей

Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы
#мчс
#пожар
#завод
#москва
Читайте нас в
Пентагон сообщил о трёх нападениях за день на коммерческие суда в Красном море
04 декабря 2023, 01:13

Фото: iStock/Phototreat

В воскресенье произошли нападения сразу на три коммерческих судна, которые работали в международных водах на юге Красного моря, им на помощь направился эсминец USS CARNEY. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Пентагона — CENTCOM.
Речь идет о сухогрузах UNITY EXPLORER под флагом Багамских островов, а также NUMBER 9 и SOPHIE II под флагами Панамы — при этом два последних получили незначительные повреждения.

Представители Министерства обороны США при этом уверены в том, что все три атаки были совершены повстанцами-хуситами в Йемене, но организованы Ираном. Соединённые Штаты «рассмотрят возможность предпринять ответные меры», говорится в заявлении Пентагона.

Ранее катарское издание Al Jazeera, ссылаясь на источник из Пентагона, сообщило о том, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован беспилотниками и ракетами из Йемена. Однако экипажу эсминца удалось отразить атаку при этом никто не пострадал. Отмечалось, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении американских кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, в конце ноября были отмечены несколько попыток нанесения ударов по суднам.

Читайте также:

Американский эсминец подвергся атаке беспилотниками из Йемена в Красном море

ВМС Британии сообщает о взрыве в Красном море близ Израиля

Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена
#иран
#корабль
#нападение
#сша
Читайте нас в
SHOT: На Открытом шоссе в Москве загорелся завод специализированных автомобилей
03 декабря 2023, 23:50

Фото: iStock/Distortion_Media

Завод специализированных автомобилей загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. На месте уже работают пожарные расчеты.




Возгорание произошло в разноуровневом этажном административно-производственном здании. Огонь интенсивно распространяется по территории склада — сейчас его площадь составляет уже более 1000 «квадратов» Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности, сообщает ТАСС.

Произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, пострадавших нет.

Читайте также:

Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы

В Набережных Челнах горят торговые павильоны на площади 6,8 кв. м

Пожар на «Садоводе» начался с брюк: последние события, причина возгорания
#пожар
#москва
#склад
Читайте нас в
В Херсоне второй раз за вечер звучат взрывы
03 декабря 2023, 23:06

Фото: iStock/nndanko

В подконтрольном официальным властям Украины Херсоне снова слышны взрывы, сообщает агентство РБК-Украина. Других подробностей не приводится, однако известно, что за несколько часов до того украинское издание «Зеркало недели» уже сообщало о взрывах в городе.
В настоящее время в районах Херсонской области, находящихся под контролем киевского режима, действует воздушная тревога.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.

Читайте также:

«Зеркало недели»: В украинских Сумах прозвучали взрывы

В Одесской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры

«Зеркало недели»: В Херсоне гремят взрывы
#херсонская область
#украина
#взрывы
Читайте нас в
Достижения.рф