В результате лесных пожаров погибло 14 человек в Казахстане

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Причиной возгорания стала гроза в четверг, восьмого июня. Пожарные боролись с огнем несколько суток из-за непроходимой местности.
Ранее сообщалось, что телеграмму с соболезнованиями из-за усилившихся пожаров в лесах на востоке Казахстана президент Владимир Путин отправил своему коллеге Касыму-Жомарту Токаеву.
Известно, что в республики горят 3,5 тысячи гектаров леса.
Кроме того, известно, что в Хорошёвском районе столицы произошёл мощный пожар. Уточняется, что в сети появились кадры, на которых видно, как столб чёрного дыма поднимается в районе метро «Аэропорт» в Москве.