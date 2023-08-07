В результате наводнения на юге Австрии погиб человек

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Человек погиб в результате наводнения в Каринтии, Австрия, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер на своей странице в Twitter.
«В результате наводнения в Каринтии потеряна одна жизнь. Наши сердечные соболезнования родным и близким погибшего. Остерегайтесь опасности и заботьтесь о своих близких», — поделился канцлер.Согласно информации от австрийского телевидения ORF, в воскресенье днем человек упал в реку Глан в Каринтии. Экстренные службы немедленно начали спасательные действия, но, к сожалению, не смогли спасти человека. Сообщается, что в реку упал еще один человек, но его удалось спасти.
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Артем Кузьмин