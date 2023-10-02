В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек

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В мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, произошло обрушение крыши церкви, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, а десять получили ранения, передает РИА Новости.
«К сожалению, подтверждено, что в результате этой аварии погибли семь человек. Дополнительно, десять раненых были спасены и направлены в медицинские учреждения: трое в гражданскую больницу и семеро в больницу общего профиля Карлоса Кансеки», — сообщили в региональном министерстве безопасности Тамаулипаса.По данным местных СМИ, крыша церкви в городе Сьюдад-Мадеро обрушилась во время церемонии крещения. Точное количество людей, находившихся внутри здания в момент аварии, остается неизвестным. Министерство безопасности Тамаулипаса предполагает, что происшествие могло произойти из-за «неисправности конструкции». В настоящее время на месте аварии продолжаются работы по разборке завалов.
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Артем Кузьмин