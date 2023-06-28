В результате обстрела Донецка двое убитых, восемь ранены, среди них есть дети

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Глава региона заявил, что обстрелам подверглись мирные города Республики. По предварительных данным, группировками ВСУ убиты два человека, ранены восемь жителей, среди них пятеро детей. Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Известно также о повреждениях жилых объектов, железнодорожного вокзала и школы.
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