В результате обстрела Курской области пострадали два человека

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Губернатор Старовойт сообщил, что при обстреле поселка Глушково Курской области пострадали двое жителей
В результате обстрела посёлка Глушково Курской области со стороны Вооружённых сил Украины пострадали двое местных жителей. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, в Глушковский районе было зафиксировано более 16 прилётов украинских снарядов.
Также снаряды повредили несколько домов и магазинов.
Ранее сообщалось, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал населённый пункт Тёткино Курской области.
По его данным, в Глушковский районе было зафиксировано более 16 прилётов украинских снарядов.
«Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», — подчеркнул губернатор.
Также снаряды повредили несколько домов и магазинов.
Ранее сообщалось, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал населённый пункт Тёткино Курской области.
Всего было выпущено десять снарядов, из которых один попал в здание склада с горюче-смазочными материалами, который принадлежит сахарному заводу. Сейчас на территории падения боеприпаса началось возгорание. По данным Mash, никто из местных жителей не пострадал
Андрей Гаврилов