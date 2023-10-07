В результате обстрелов в Израиле пострадали свыше тысячи мирных жителей

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Количество пострадавших в результате обстрелов в Израиле достигло 1100 человек. Об этом пишет издание Times of Israel.
Уточняется, что многие пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии. Раненные местные жители экстренно госпитализируются, за их жизнь борются врачи.
Ранее телеканал N12 сообщил новые сведения о числе погибших в результате ударов, нанесённых палестинским движением ХАМАС по территории Израиля. Уточняется, что их число превысило 200 человек.
В настоящее время на территории Израиля ведутся активные бои. Армия обороны страны заявила, что было нанесено несколько ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Палестинская бригада «Аль-Кассам» в свою очередь заявила о намерении запустить 150 ракет по Тель-Авиву. Всего за сутки военные Палестины выпустили свыше трёх тысяч ракет.
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Ранее телеканал N12 сообщил новые сведения о числе погибших в результате ударов, нанесённых палестинским движением ХАМАС по территории Израиля. Уточняется, что их число превысило 200 человек.
Палестинская бригада «Аль-Кассам» в свою очередь заявила о намерении запустить 150 ракет по Тель-Авиву. Всего за сутки военные Палестины выпустили свыше трёх тысяч ракет.
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Анастасия Чинкова