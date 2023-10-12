В результате падения БПЛА под Белгородом погибла девочка, её родители – в реанимации

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В результате удара ВСУ недалеко от Белгорода, были ранены журналист Sputnik и его супруга, их дочь погибла. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что семья приехала навестить своих пожилых родственников, но произошло падение украинского беспилотника, повлекшее за собой смертельный исход некоторых членов семьи.
Так, на месте погибла их 4-летняя дочь и родители женщины, которая работает в БГТУ им. В.Г. Шухова. Сами супруги Хайбар и Олеся Акифи с множественными осколочными ранениями были экстренно госпитализированы, сейчас они находятся в реанимации.
Уточняется, что женщина ещё не знает о гибели своей дочери.
Ранее о гибели ребёнка в результате падения БПЛА сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Так, на месте погибла их 4-летняя дочь и родители женщины, которая работает в БГТУ им. В.Г. Шухова. Сами супруги Хайбар и Олеся Акифи с множественными осколочными ранениями были экстренно госпитализированы, сейчас они находятся в реанимации.
Ранее о гибели ребёнка в результате падения БПЛА сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Анастасия Чинкова