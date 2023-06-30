Фото: iStock/Savusia Konstantin
Гражданский и пограничник были убиты стрелком в молдавском аэропорту
В результате стрельбы в аэропорту Кишенева погибли два человека – пограничник и гражданский, сообщает Telegram-канал Mash.
Открывший стрельбу человек – иностранец, которого не пустили в Молдову. Предварительно, он прибыл в страну из Турции.
Сейчас убийца забаррикадировался в одном из помещений аэропорта с заложниками. Силовики готовятся брать его штурмом, к месту происшествия едут машины скорой помощи.
Читайте также:
В Алтайском крае возбудили уголовное дело против мужчины, который убил и съел собаку
Во Франции развернут бронетехнику на фоне беспорядков
Недалеко от Шереметьево нашли беспилотник, спрятанный в заброшенном коллекторе
Открывший стрельбу человек – иностранец, которого не пустили в Молдову. Предварительно, он прибыл в страну из Турции.
Читайте также:
В Алтайском крае возбудили уголовное дело против мужчины, который убил и съел собаку
Во Франции развернут бронетехнику на фоне беспорядков
Недалеко от Шереметьево нашли беспилотник, спрятанный в заброшенном коллекторе
Евгения Парфентьева