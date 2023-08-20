В результате урагана, обрушившего деревья в Калужской области, погибли мужчина и маленькая девочка

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На базе отдыха в Калужской области из-за сильного ветра упало несколько деревьев. В результате этого погибли 49-летний мужчина и 6-летняя девочка, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Ещё четыре человека доставлены в больницу.
Следственный комитет Российской федерации по Калужской области проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг, повлекшем гибель двух человек.
По предварительным данным, деревья начали падать на палатки, которые были установлены участниками слёта байкеров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в результате ДТП под Уфой погибли четыре человека. Водитель легкового автомобиля уснул за рулём и врезался в грузовик. Все пассажиры «легковушки», включая водителя, погибли. Водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.
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Следственный комитет Российской федерации по Калужской области проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг, повлекшем гибель двух человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в результате ДТП под Уфой погибли четыре человека. Водитель легкового автомобиля уснул за рулём и врезался в грузовик. Все пассажиры «легковушки», включая водителя, погибли. Водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.
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Анастасия Чинкова