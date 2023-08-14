В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли три человека

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В результате мощного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале погибли три человека, сообщает Telegram-канал 112.
В результате взрыва на АЗС
разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв. По информации СМИ, сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину. По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Пострадал ремонтник, который работал со взорвавшимся холодильником.
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На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв. По информации СМИ, сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину. По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Пострадал ремонтник, который работал со взорвавшимся холодильником.
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Евгения Парфентьева