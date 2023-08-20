В результате взрыва в криминалистическом центре под Киевом погибли четыре сотрудника

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Четыре сотрудника экспертно-криминастического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области погибли при попытке распила боевой части ракеты типа воздух-воздух Р-27. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал о пожаре на складе НИЭКЦ МВД в Киевской области.
Причиной происшествия стала детонация ракеты, которую четыре специалиста центра пытались распилить с помощью болгарки и молотка. После взрыва произошёл пожар. Звуки взрывов, которые слышали жители города, донеслись как раз из здания центра.
Уточняется, что после ликвидации возгорания прочие работы не проводились, поскольку остальные находящиеся там боеприпасы нагрелись от огня и также могут взорваться.
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Причиной происшествия стала детонация ракеты, которую четыре специалиста центра пытались распилить с помощью болгарки и молотка. После взрыва произошёл пожар. Звуки взрывов, которые слышали жители города, донеслись как раз из здания центра.
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Анастасия Чинкова