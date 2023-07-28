В результате взрыва в Таганроге пострадали люди

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По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 3 человека, у всех осколочные ранения. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, на месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 метров. Также сообщается, что под завалам могут находиться люди.
На место происшествия прибыли оперативные службы.
Уточняется, что инцидент произошел около ресторана "Чехов Сад" в Таганроге. Причина взрыва выясняется.
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Анастасия Крестьянова