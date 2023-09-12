В Росавиации раскрыли подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях, утверждая, что это правило начало действовать с 2022 года. Он подчеркнул, что несмотря на опубликованное объяснение Еврокомиссии на прошлой неделе, запрет на ввоз в ЕС уже действует значительное время. Ферри также отметил, что члены Евросоюза должны следить за соблюдением санкционных ограничений для российских граждан.