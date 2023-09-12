В Росавиации раскрыли подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Самолёт А320 «Уральских авиалиний» благополучно приземлился в Каменке Новосибирской области, осуществляя экстренную посадку. Об этом сообщили в Росавиации.
«В 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область) благополучно осуществлена незапланированная посадка самолета А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Сочи-Омск», - говорится в сообщении ведомства.
Всего на борту было 159 пассажиров, а также 6 членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Все люди сейчас размещены в ближайшем населенном пункте.
Читайте также:
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку под Новосибирском
РИА Новости: Названа предварительная причина крушения станции «Луна-25»
Самолет, который вылетел из Москвы в Сочи, возвращается в аэропорт из-за поломки
Элина Позднякова