В России изъяли свыше 70 тысяч литров суррогатного сидра

Фото: Фотобанк Московской области / Артем Рязанцев
В России изъяли 71,4 тыс. литров напитка «Мистер сидр», который производили в Самарской области
В России изъяли свыше 70 тыс. литров суррогатного алкогольного напитка «Мистер сидр», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Уточняется, что к шести часам вечера четверга, 8 июня, сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. литров напитка «Мистер сидр», который производили в Самарской области.
Продукцию изъяли в республиках Крым, Коми, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, Марий Эл и Мордовия, в Пензенской, Курганской, Самарской, Владимирской, Волгоградской, Ульяновской, Нижегородской, Рязанской и Астраханской областях, а также в Пермском крае.
Напомним, что палёным сидром в России массово отравились 97 человек, 31 из них умер.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что к шести часам вечера четверга, 8 июня, сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. литров напитка «Мистер сидр», который производили в Самарской области.
Напомним, что палёным сидром в России массово отравились 97 человек, 31 из них умер.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная