В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума;

Фото: Фотобанк Московской области
Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в России с начала 2023 года раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла 99%, что является историческим максимумом. Об этом пишет «МВД Медиа».
«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», — проинформировала Волк.
Она также отметила достижения органов следствия по раскрытию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев и изнасилований. Более 90% подобных преступлений в РФ в настоящее время раскрывается.
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