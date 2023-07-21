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В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума

МВД: Показатель раскрываемости убийств в РФ достиг исторического максимума
21 июля 2023, 04:07

Фото: Фотобанк Московской области

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в России с начала 2023 года раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла 99%, что является историческим максимумом. Об этом пишет «МВД Медиа».

«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», — проинформировала Волк.

Она также отметила достижения органов следствия по раскрытию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев и изнасилований. Более 90% подобных преступлений в РФ в настоящее время раскрывается.

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#МВД
#Россия
#преступления
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В Кузбассе будут судить 45-летнюю санитарку за убийство ребенка
В Кузбассе будут судить санитарку санатория за причинение ребенку смерти по неосторожности
21 июля 2023, 04:22

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Кузбассе санитарка детского туберкулезного санатория пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Кемеровской области.
Расследование дела в отношении 45-летней санитарки, обвиняемой в совершении преступления по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) завершилось.

Следствие утверждает, что обвиняемая, находясь на рабочем месте в мае 2023 года, нарушила требования должностной инструкции и не сопроводила двухлетнюю девочку в туалет. Спустя время пациентку обнаружили в баке с дезинфицирующим раствором без признаков жизни. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует агентство сообщение ведомства.

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#суд
#Кузбасс
#ребенок
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Mash: В Новой Москве обнаружили самодельную взрывчатку
Mash: В поселении Щербинка в Новой Москве обнаружили самодельную взрывчатку
21 июля 2023, 02:12

Фото: Фотобанк Московской области

В поселении Щербинка в Новой Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Подозрительный предмет был найден в одном из дворов на Театральной улице. На нем также заметили пластиковый хвостовик, предназначенный для сброса взрывчатки с беспилотника.

Прибывшие на место происшествия взрывотехники обследовали устройство. Выяснилось, что найденный предмет действительно оказался самодельной взрывчаткой.

Уточняется, что саперы на месте обезвредили опасное устройство.




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#ВСУ
#Щербинка
#Новая Москва
#саперы
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В Москве задержали трех подростков за вымогательство у несовершеннолетних
В Москве задержали трех подростков после обращений о вымогательстве у несовершеннолетних
21 июля 2023, 00:31

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полиция задержала трех молодых людей по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетних. Возбуждены уголовные дела, пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что в московский отдел полиции района Гольяново начиная с прошлой недели поступил ряд обращений. Граждане сообщали, что неизвестные вымогают денежные средства у несовершеннолетних под различными предлогами. Кроме того, заявители проинформировали правоохранителей о грабеже.

«Сегодня все участники инцидентов задержаны по местам проживания и доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел для дальнейшей работы. Ими оказались трое местных жителей 2004 и 2006 годов рождения», — цитирует агентство сообщение главка МВД по Москве.

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#Москва
#вымогательство
#полиция
#несовершеннолетние
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Оперштаб сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту
21 июля 2023, 00:04

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального оперштаба.
«Движение по Крымскому мосту возобновили», — говорится в публикации.

Оперштаб ранее сообщал, что из-за сигнала воздушной тревоги Крымский мост временно закрыт.

В понедельник, 17 июля, ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных БПЛА. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Двое взрослых погибли и один ребенок пострадал в результате происшествия, также было повреждено автодорожное полотно. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь в реверсивном режиме.

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#Крымский мост
#движение
#оперштаб
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В Польше в семи километрах от РФ задержали пьяного 72-летнего моряка
В Польше в семи километрах от границы с Россией задержали пьяного мужчину на парусной лодке
20 июля 2023, 23:52

Фото: iStock/3D_generator

В Польше правоохранители города Крыница-Морска в семи километрах от границы с РФ задержали парусную лодку, управляемую 72-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Каролину Фигель.
«Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы», — цитирует агентство слова пресс-секретаря.

Она добавила, что дежурный офицер полиции направил патруль на перехват яхты. Стражи порядка обнаружили на борту сильно пьяного пенсионера. Уточняется, что он не мог назвать своего имени и с трудом держался на ногах. При этом мужчина сообщил, что вышел из порта в Гдыни и планировал доплыть до Копенгагена.

В настоящее время незадачливый мореплаватель доставлен в полицейский участок, ему будет предъявлено обвинение. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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#Польша
#Россия
#полиция
#яхта
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В Нижнем Тагиле при обрушении крыши колонии погиб человек
Один рабочий погиб, двое пострадали при обрушении крыши в исправительной колонии в Нижнем Тагиле — СУ СК РФ
20 июля 2023, 23:35

Фото: РИА Новости

В Нижнем Тагиле в ходе ремонтных работ в цехе сборки металлоконструкций на территории исправительной колонии №5 произошло обрушение кровли. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на СУ СК РФ по Свердловской области.
Инцидент случился в четверг, 20 июля. Ремонт кровли производили четверо рабочих, когда произошло обрушение конструкций. Один рабочий погиб, второй получил множественные переломы и находится в больнице. Третий мужчина не пострадал, четвертого до сих пор разыскивают под завалами.

Региональный СК по факту гибели человека возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время свидетели произошедшего допрашиваются.

«Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, пострадавших нет», — отметили в следственном комитете.

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БПЛА упал на крышу веранды детского сада в Новой Москве

В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой
#кровля
#колония
#Нижний Тагил
#СК РФ
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В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой
В Москве задержаны подозреваемые в совершении развратных действий над 13-летней девочкой в подвале
20 июля 2023, 22:37

Фото: iStock/simpson33

В Москве возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении тринадцатилетней девочки в подвале на севере города. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 33, ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — говорится в публикации.

По версии следствия, в подвале жилого дома на улице Степана Супруна 37-летним мужчиной и 20-летней девушкой в среду, 19 июня, были совершены развратные действия в отношении девочки 2010 года рождения.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

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#Москва
#подросток
#СК РФ
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БПЛА упал на крышу веранды детского сада в Новой Москве
SHOT: Беспилотник упал на веранду детсада в Новой Москве, эвакуированы 80 детей
20 июля 2023, 21:48

Фото: iStock/Олег Копьёв

Беспилотник упал на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в Новой Москве, из здания эвакуировали более 80 детей, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия направлены оперативные службы. 

По словам очевидцев, беспилотник квадрокоптерного типа рухнул на крышу детского учреждения. Инцидент произошел около 21:00. Охранник детского лагеря заметил, что к дрону было что-то привязано. Дети переведены в соседний корпус. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

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#БПЛА
#Новая Москва
#лагерь
#дети
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Крыша многоэтажки загорелась в Петербурге
Крыша жилого дома загорелась в Приморском районе Санкт-Петербурга
20 июля 2023, 21:34

Фото: iStock/sarawutk

В Санкт-Петербурге пожар на крыше жилого дома, очевидцы сообщают, что едким дымом «накрывает» весь район, пишет телеграмм-канал Readovka.
Что стало причиной возгорания, в настоящее время не известно. По данным портала, крыша многоэтажного дома полыхает напротив метро «Пионерская».

На место инцидента выехали экстренные службы. Информации о пострадавших нет. ​По словам жильцов ближайших домов, дым заволок ​территорию, прилегающую к строению. 

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