В России попросили заблокировать сервис «Глаз Бога»

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Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру и РКН с просьбой заблокировать сервис «Глаз Бога», в интервью «ТАСС».
«С помощью таких сервисов злоумышленники могут получить биометрические образцы голоса граждан, использовать их для различных, в том числе преступных целей. Прошу осуществить проверку и принять меры по блокировке указанного интернет-ресурса в случае подтверждения вышеизложенных данных», - говорится в обращении Шейкина.
Сенатор отметил, что в настоящее время в России возрастает количество мошеннических схем, с использование голосов граждан. Одним из сервисов, которые позволяют незаконно записать голос человека за деньги является Eye og God (Глаз Бога).
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