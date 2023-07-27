Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В России попросили заблокировать сервис «Глаз Бога»

В России попросили заблокировать сервис «Глаз Бога»

Сенатор Шейкин обратился в Генпрокуратуру и РКН с просьбой заблокировать «Глаз Бога»
27 июля 2023, 11:35

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру и РКН с просьбой заблокировать сервис «Глаз Бога», в интервью «ТАСС».
«С помощью таких сервисов злоумышленники могут получить биометрические образцы голоса граждан, использовать их для различных, в том числе преступных целей. Прошу осуществить проверку и принять меры по блокировке указанного интернет-ресурса в случае подтверждения вышеизложенных данных», - говорится в обращении Шейкина.

Сенатор отметил, что в настоящее время в России возрастает количество мошеннических схем, с использование голосов граждан. Одним из сервисов, которые позволяют незаконно записать голос человека за деньги является Eye og God (Глаз Бога).


Шейкин подчеркнул, что самой уязвимой группой, которая может повестись на подобные мошеннические уловки, являются пенсионеры.

Читайте также:

SHOT: В Подмосковье огромная толпа набросилась на мужчину, обвинив его в педофилии

В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет

В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа
#генпрокуратура
#роскомнадзор
Читайте нас в
От рухнувшего на Алтае вертолета практически ничего не осталось
Упавший на Алтае Ми-8 почти полностью выгорел, шесть человек погибли
27 июля 2023, 12:19

Фото: iStock/BogdanV

От рухнувшего на Алтае вертолета Ми-8 практически ничего не осталось, по меньшей мере шесть человек погибли, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пострадавших бросились спасать очевидцы. У 10 из 16 находившихся на борту очень тяжелые травмы – до 90 процентов ожогов тела.  

Еще шестерых пассажиров до сих пор не могут найти, предположительно, они погибли.  

Сейчас пострадавших на вертолёте госпитализируют в Горно-Алтайск.  

Отмечается, что туристическая группа возвращалась с горы Белуха.  

Читайте также:

Житель Выборга обнаружил скелет в камуфляжной форме на лесной опушке

SHOT: В Подмосковье огромная толпа набросилась на мужчину, обвинив его в педофилии

В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
#вертолёт
#крушение
#алтай
#погибшие
Читайте нас в
В Выборге прохожий обнаружил человеческие останки
Житель Выборга обнаружил скелет в камуфляжной форме на лесной опушке
27 июля 2023, 12:08

Фото: iStock/Tennessee Witney

В Выборге местный житель обнаружил человеческие останки во время прогулки по лесу, сообщает «Фонтанка».
40-летний мужчина гулял по лесной опушке, когда заметил в стране нечто, похожее на скелет. О находке он сразу же сообщил в правоохранительные органы.  

Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили кости, череп и камуфляжную форму с шевроном ведомственной охраны Минтранса.  

Останки отправили судмедэкспертам для установления личности погибшего. Теперь в загадочном происшествии будут разбираться местные правоохранительные органы.  

Читайте также: 

На Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8 с группой туристов на борту

Сенатор Шейкин обратился в Генпрокуратуру и РКН с просьбой заблокировать «Глаз Бога»

SHOT: В Подмосковье огромная толпа набросилась на мужчину, обвинив его в педофилии
#скелет
#череп
Читайте нас в
Вертолет с туристами разбился в республике Алтай
На Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8 с группой туристов на борту
27 июля 2023, 11:56

Фото: iStock/chaoss

В районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай разбился вертолет Ми-8, кадры горящего судна публикует Telegram-канал 112.
По информации СМИ, на борту находилась группа туристов из 13 человек. Предварительно, шестеро из них погибли.  

В настоящий момент известно, что вертолет загорелся при аварийной посадке, зацепив линию электропередач.  

Подробности происшествия уточняются.

Читайте также:

Сенатор Шейкин обратился в Генпрокуратуру и РКН с просьбой заблокировать «Глаз Бога»

SHOT: В Подмосковье огромная толпа набросилась на мужчину, обвинив его в педофилии

В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
#вертолёт
#крушение
Читайте нас в
Жители Подмосковья устроили самосуд над педофилом
SHOT: В Подмосковье огромная толпа набросилась на мужчину, обвинив его в педофилии
27 июля 2023, 11:01

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В деревне Мисайлово Московской области толпа из 30 человек набросилась на 23-летнего мужчину, обвинив его в домогательствах до детей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Минувшей ночью жителей ЖК «Пригород Лесное» разбудили жуткие крики. Прямо в их дворе огромная толпа избивала одного мужчину. По словам очевидцев, в какой-то момент число нападавших достигло 30 человек.  

Толпа кричала, что этот молодой мужчина – педофил и домогался чьих-то детей.  

Когда на место потасовки прибыла полиция – большая часть толпы разошлась. В отделение увезли двоих самых диких мужчин, сейчас они объясняют следствию, зачем на самом деле набросились на одного человека.  

Пострадавшего же перед отделением решили завезти в больницу, однако, по какой-то причине, он сбежал из палаты еще до прихода врача. Сейчас его разыскивают.  

Читайте также:  

В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет

Девочка провалилась в канализационный люк и утонула

Житель Белгородской области напечатал 25 миллионов поддельных рублей
#полиция
#дпс
#жк
#мужчина
Читайте нас в
Сотрудников ДПС арестовали за взятку в пачке сигарет
В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
27 июля 2023, 10:36

Фото: iStock/z1b

Несколько дней назад в Самаре распространилось видео, на котором неизвестный мужчина передает двум сотрудникам ДПС взятку в пачке сигарет, видео публикует у себя Telegram-канал Baza.
Два сотрудника правоохранительных стоят рядом со служебной машиной, когда к ним подходит мужчина и передает им пачку сигарет. Можно заметить, что один из инспекторов открывает пачку, что-то из нее достает и кладет к себе в карман.  

Ролик, который идет всего полторы минуты, вызвал настоящий переполох в органах. В ходе проверку выяснилось, что мужчина на видео – водитель Lexus, которого остановили инспекторы за нарушение правил ПДД, однако, все же решили отпустить за пять тысяч рублей в сигаретной пачке.  

Теперь обоим сотрудникам светит уголовное дело за получение взятки.  

Читайте также: 

В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа

СК: В Раменском задержали пожилого мигранта за надругательство над девятилетней девочкой

NGL.media: Во Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов
#уголовное видео
#пдд
#водитель
#гуманитарная нарушение
Читайте нас в
Правоохранители пресекли незаконную добычу нефрита в Бурятии
27 июля 2023, 10:04

Фото: istockphoto/Dzurag

В Бурятии местные полицейские пресекли незаконную добычу нефрита. Во время правоохранителей забрасывали камнями и палками. Раздавались даже выстрелы из неустановленного пока оружия.
В районе Оспинского месторождения в Окинском районе Бурятии произошло настоящее сражение между полицейскими и незаконными копателями. Сотрудники службы безопасности местной компании, специализирующейся на добыче драгоценных металлов и минералов, столкнулась с крупной организованной группой нелегальных добытчиков, которые нагло вели разработку добывали нефрит на чужой частной территории, передает телеграм-канал SHOT.

Из-за большого численного превосходства нарушителей охранники не решились вступать с ними в конфликт и вызвали полицейских. Когда те всемером приехали на вызов, их встретила толпа около 40 человек. В оперативников полетели камни, палки и бутылки, кто-то несколько раз выстрелил из неустановленного оружия. Правоохранителям пришлось отстреливаться. Когда двое нападавших были ранены, полицейские смогли задержать 27 человек, остальные разбежались.

Сейчас с арестованными работают следователи. Никто из оперативников во время перестрелки не пострадал. За незаконную добычу нефрита организованной группой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Читайте также:

В Подмосковье резко выросла добыча полезных ископаемых

Крупную нелегальную партию чёрной икры обнаружили в Подмосковье

Нелегальные добытчики песка в Мытищах заплатят более 600 тыс рублей

#конфликт
#следователи
#наказание
#компании
#полицейские
Читайте нас в
Девочка провалилась в канализационный люк и утонула
В Хакассии девочка погибла в канализационном люке
27 июля 2023, 08:56

Фото: iStock/terex

В Хакассии ребенок провалился в канализационный люк и утонул, об этом рассказала глава района Ирина Войнова в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла 26 июля в поселке Изыхские Копи Алтайского района.  

По словам главы района, септик был прикрыт ветхой деревянной крышкой. Туда провалилась девочка и утонула, ее пытались спасти, однако, сделать этого не удалось.  

«Будьте бдительны и осторожны! Безопасность детей – ответственность взрослых!», - призвала Войнова.

Читайте также:

Пятилетняя девочка выпала из окна с седьмого этажа

В Алексине медведь травмировал женщину и ребенка, которые слишком близко подошли к вольеру

В Ярославской области мужчина написал заявление на свою мать, потому что она не пускает его на СВО
#трагедия
#безопасность
#девочка
Читайте нас в
Пятилетняя девочка выпала из окна с седьмого этажа
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа
27 июля 2023, 06:59

Фото: iStock/SVproduction

В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома, сообщили представители прокуратуры Хабаровского края в интервью «РИА Новости».
Инцидент произошел вечером 26 июля. По информации ведомства, окно на кухне было открыто настежь, а мать вышла из комнаты, чтобы поговорить по телефону. Пятилетний ребенок остался без присмотра, в результате чего выпал из окна.  

Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибами внутренних органов.  

Мать пострадавшей уже состоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских прав, а отец живет отдельно. В семье есть и старший ребенок – шестилетний мальчик, заключили в прокуратуре.  

Читайте также:

Житель Белгородской области напечатал 25 миллионов поддельных рублей 

СК: В Раменском задержали пожилого мигранта за надругательство над девятилетней девочкой

В Алексине медведь травмировал женщину и ребенка, которые слишком близко подошли к вольеру
#ребёнок
#окно
#мать
#инцидент
#отец
#мальчик
Читайте нас в
На путях Сокольнической ветки метро обнаружен человек
Дептранс Москвы: интервалы движения по Сокольнической ветке временно увеличены из-за человека на пути
27 июля 2023, 06:51

Фото: Фотобанк Московской области

На красной ветке Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов из-за того, что на пути попал человек. Об этом сообщил утром 27 июля Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
«На центральном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сообщили в ведомстве.

О причинах и обстоятельствах инцидента пока неизвестно, однако сейчас поезда уже возвращаются в прежний график движения.

Читайте также:

Мужчина лишился части руки из-за падения под поезд в метро

Человек упал на пути Арбатско-Покровской ветки

В екатеринбургском метро закрыли станцию из-за человека на путях
#метро
#поезд
#мужчина
#москва
#происшествие
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников