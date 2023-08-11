В России судят офицеров, которые не смогли предотвратить атаку ВСУ

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Военная прокуратура передала в суд уголовное дело офицеров ВС РФ, которые не смогли предотвратить атаку ВСУ, сообщает «Коммерсантъ».
27 апреля 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о возгорании в районе в районе села Старая Нелидовка на складе боеприпасов. В результате обстрела, 7 человек погибли, 43 получили ранения, были уничтожены 15 единиц военной техники.
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