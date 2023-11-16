В России задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»

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В Санкт-Петербурге задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Они обвиняются в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
По информации следствия, президент и вице-президент компании совместно с неустановленными лицами обманом приобрели в пользу ООО «Виста БиУай Ко» и ТОО «Карлсберг Казахстан» право интеллектуальной собственности, которые принадлежит ООО «ПК «Балтика» и оценивается практически в 300 миллионов рублей.
Это право позволяло «Балтике» поставлять продукцию в государства Средней Азии, Белоруссию и некоторые другие страны.
Сообщается, что изначально было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но позже его переквалифицировали на ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
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Алина Юрчак