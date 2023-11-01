В российской квартире нашли ДНК причастного к расправе над пенсионерами

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В Екатеринбурге в квартире в квартире убитой пожилой пары обнаружили ДНК предполагаемого преступника.
Как сообщает E1.Ru, подозреваемый действовал быстро и оставил на месте преступления улики. Источник в беседе с изданием сообщил, что ДНК совпадает с ДНК майора, которого ранее обнаружили с тремя пулевыми ранениями из собственного табельного оружия.
Сообщается, что из их дома пенсионеров пропали 7 миллионов рублей, а полицейский знал об этой сумме. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и ищут пропавшие миллионы.
Уточняется, что В Следственном комитете РФ информацию о совпадении ДНК не подтвердили.
Ранее сообщалось, что контрактники, задержанные по подозрению в убийстве семьи из 9 человек в Волновахе, признали свою вину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Версия, что участковый причастен к убийству, получила дополнительное подтверждение. Он знал о деньгах, и его легко могли впустить пожилые супруги», — сказано в материале.
Уточняется, что В Следственном комитете РФ информацию о совпадении ДНК не подтвердили.
Ранее сообщалось, что контрактники, задержанные по подозрению в убийстве семьи из 9 человек в Волновахе, признали свою вину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак