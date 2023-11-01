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В российской квартире нашли ДНК причастного к расправе над пенсионерами

В Екатеринбурге после убийства пенсионеров обнаружили ДНК возможного преступника
01 ноября 2023, 13:56
Фото: istock / ipopba

Фото: istock / ipopba

В Екатеринбурге в квартире в квартире убитой пожилой пары обнаружили ДНК предполагаемого преступника.
Как сообщает E1.Ru, подозреваемый действовал быстро и оставил на месте преступления улики. Источник в беседе с изданием сообщил, что ДНК совпадает с ДНК майора, которого ранее обнаружили с тремя пулевыми ранениями из собственного табельного оружия.

«Версия, что участковый причастен к убийству, получила дополнительное подтверждение. Он знал о деньгах, и его легко могли впустить пожилые супруги», — сказано в материале.

Сообщается, что из их дома пенсионеров пропали 7 миллионов рублей, а полицейский знал об этой сумме. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и ищут пропавшие миллионы.

Уточняется, что В Следственном комитете РФ информацию о совпадении ДНК не подтвердили.

Ранее сообщалось, что контрактники, задержанные по подозрению в убийстве семьи из 9 человек в Волновахе, признали свою вину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следователи
#супруги
#мужчина
#убийство
#полицейские
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Из припаркованной в центре Москвы машины вызволили кота «пророка»
01 ноября 2023, 14:48

Фото: iStock/Inna Tolstorebrova

Пушистого заложника, четыре дня просидевшего в припаркованной в центре Москвы машине, наконец вызволили, кадры спасения публикует Telegram-канал SHOT.
1 ноября весь интернет облетела шокирующая новость - на парковке в центре Москвы уже четыре дня, без еды и воды, сидит серый кот. Припаркованную машину быстро обступила толпа очевидцев и журналистов. Судьба пушистого заложника никого не оставила равнодушной.

К счастью, спасателям все же удалось вскрыть машину и вызволить из неё кота. Животное посадили в переноску и увезли в отделение полиции.

Стало известно, как домашний любимец оказался запертым в авто на целых четыре дня. Хозяином чудом выжившего кота является 40-летний Алексей Юрин. По предварительной информации, 29 октября он запарковался напротив Большого театра и начал говорить, что он пророк, потрясая церковными принадлежностями. «Пророка» увезли в психиатрическую больницу прямо с парковки, а его кота, вероятно, просто не заметили.

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#москва
#психиатр
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Появились подробности расправы над семьей из девяти человек в Волновахе
«Ъ»: контрактники признались в расстреле семьи из девяти человек в Волновахе
01 ноября 2023, 13:36

Фото: istock / Savusia Konstantin

Контрактники, которые были задержаны по подозрению в убийстве семьи из 9 человек в Волновахе, признали свою вину. Информацию сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что они совершили убийство младших детей из-за нежелания оставлять свидетелей и потому что было темно. Изначально они планировали убить только троих мужчин — главу семьи Эдуарда Капканца и его двух взрослых сыновей. По информации издания, трагедия случилась из-за покупки алкоголя.

Установили, что убийцы использовали автоматы для бесшумной стрельбы «Вал» или «Винторез». Оружие направят на экспертизу, с подозреваемыми работают следователи.

Кроме того, местные жители предполагают, что причиной конфликта могло стать замечание, которое отец семейства сделал проходящим мимо солдатам. Они шли за добавкой алкоголя, итак будучи серьезно пьяными, при этом сильно шумели. По другой версии, Эдуард Капканец продавал спиртное, а спор разгорелся из-за покупки военными его товара.

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#убийство
#трагедия
#оружие
#следователи
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#жители
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#покупки
#отец
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В Питере пьяные живодеры довели шпица до эпилепсии, снимая веселые видео
01 ноября 2023, 13:22

Фото: istock / DimaBerkut

В Санкт-Петербурге живодеры довели собаку до эпилепсии, снимая с ней видеоролики. Пьяная компания решила снять эпичное видео и закинула шпица на крышу автомобиля и стала катать собаку по двору под громкую музыку.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, после резкого торможения собака упала на асфальт, у бедняги начались судороги и из носа пошла кровь.

Жители жилого комплекса «Чистое небо» вызвали правоохранителей, она из жильцов написала заявление на извергов. 

Полиция прибыла на место и стала выяснять обстоятельства. Собака, судя по внешнему виду, отошла от шока и ее оставили хозяевам. Отправили ли собаку к ветеринарному врачу, неизвестно. Теперь женщина, написавшая заявление, хочет забрать животное себе, но законного способ у нее пока нет.

Ранее сообщалось, что спасатели из подмосковной Каширы помогли собаке, которая застряла между стен гаража. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#собака
#асфальт
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#заявление
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В Йемене предупредили о ракетном ударе по Израилю
Представитель армии Йемена анонсировал ракетный удар по Израилю
01 ноября 2023, 13:01

Фото: istock / Alexyz3d

Йемен планирует нанести ракетный удар по Израилю в полдень 1 ноября. Атаку анонсировали представитель армии Йемена бригадный генерал Яхья Сари. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным СМИ, в сторону Израиля собираются запустить баллистические и крылатые ракеты и бесплатные летательные аппараты. 

Ранее Яхья ас-Сари объявил о начале военной операции против Израиля. По словам Сари, она будет направлена на поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления. Также, один из лидеров движения «Ансар Алла» заявлял, что это ответ на религиозные, гуманитарные и моральные чаяния йеменского народа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Кроме того, в конце октября, корабль ВМС Соединённых Штатов перехватил несколько ракет, которые хуситы выпустили в сторону Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

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#армия
#сми
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#ракеты
#солдат
#удар
#израиль
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В Ингушетии ФСБ задержала несколько россиян за фейки о прибытии рейса из Израиля
ФСБ в Ингушетии задержали россиян за фейки о прибытии самолета из Израиля
01 ноября 2023, 12:36

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали несколько жителей Ингушетии по подозрению в распространении фейков о прибытии рейса из Израиля в аэропорт Магас.

Как сообщают «Известия», задержанные призывали жителей Ингушетии к беспорядкам против прибывающих израильтян. Один из них сообщил, что услышал про акцию в чате «Антиевреи» в одном из мессенджеров, где сообщалось о прилете граждан Израиля в Магас и нужде проведения митингов и погромов.

Также один из них рассказал, что ФСБ доходчиво объяснили, что граждане  Израиля не собираются в Ингушетию, а организация несанкционированных  митингов преследуется по закону.

Помимо этого, задержанный призвал не верить провокациям и ложной информации, так как аэропорт Магас вообще не принимает международные рейсы.

Ранее сообщалось, что количество задержанных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#фсб
#рейсы
#сотрудники
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В Севастополе объяснили дым в районе бухты
Развожаев: Дым возле бухты связан с используемыми средствами маскировки
01 ноября 2023, 12:23

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Дым в районе бухты в Севастополе возник из-за использования табельных средств маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — пояснил глава города.
Развожаев сообщил, что дым неприятный, но он абсолютно безопасен для населения. 

Сегодня, 1 ноября, ранним утром жители города заметили дым в данном районе. Была объявлена воздушная тревога и остановлено движение  транспорта по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма. В марте этого года обвиняемый осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
#движение
#военные
#жители
#тревога
#воздушная тревога
#крым
#севастополь
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Над Крымским мостом поднялся столб дыма, движение перекрыто
01 ноября 2023, 11:35

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Над Крымским мостом поднялся столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал Bаza.
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за сильного задымления. 

Точная причина возникновения дыма неизвестна. Предполагается, что это может быть дымовая завеса, используемая при проведении учений.

Ранее сообщалось, что представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук выдвинул очередную угрозу Крымскому мосту. Как отмечает «Укринформ», Плетенчук заявил, что мост будет разрушен в любом случае, а вот, когда это произойдёт, он не уточнил. При этом представитель ВМС Украины сообщил, что правительство не планирует уничтожать переправу просто для поднятия настроения. По его словам, будет просчитана стратегия, целью которой станет отрезание Крыма от основного континента, чтобы сделать его отдельным, уязвимым островом. 

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#крымский мост
#движение
#перекрытие
#происшествие
#учения
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В США умер второй в мире пациент, которому пересадили свиное сердце
01 ноября 2023, 09:57

Фото: istock / Soumen Hazra

Второй в мире пациент, которому трансплантировали свиное сердце, умер через 6 недель после пересадки.

Об этом сообщает медицинский центр Мэрилендского университета в Соединённых Штатах на официальном сайте.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — сообщили в медцентре.
Лоренс страдал от сердечной недостаточности и его признали непригодным для классической пересадки сердца. Фосетт согласился на трансплантацию сердца свиньи, став вторым человеком в мире за всю историю, которому сделали такую операция. После трансплантации мужчина прожил почти 2 месяца, за это время он успел провести время с семьей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса своего же транспортного средства. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#мужчина
#операции
#смерть
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В Полтавской области на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание
01 ноября 2023, 09:36

Фото: istock / sarawutk

На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области возник пожар. Предприятие остановило работу. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филип Пронин в телеграм-канале.

Сообщается, что ночью в 10 областях Украины звучала воздушная тревога, в том числе, в Полтавской. Как заявляет глава администрации, сирены звучали больше 4-х часов.

«К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предприятие не работает», — написал Пронин.
По предварительной информации, пострадавших нет.  На данный момент уточняется информация о разрушениях.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. 

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ в Донецке разгорелся крупный пожар, снаряд попал по цистерне с горюче-смазочными материалами.

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