В российском городе из-за тайфуна по улицам поплыли автомобили

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Сильный тайфун обрушился на остров Сахалин, вызвав интенсивный дождь, который начался в Южно-Сахалинске в ночь на 6 октября, сообщает ASTV.ru.
Дождь привел к затоплению улиц города, где некоторые участки дорог оказались под водой. В некоторых местах автомобили оказались погружены в воду до капота или даже плывут на поверхности.
В результате погодных условий было отключено электричество для сотен жителей. Все службы экстренной помощи в регионе находятся в состоянии готовности для оказания помощи и управления ситуацией.
Ранее предсказания специалистов предупреждали о возможных наводнениях в Камчатском и Хабаровском краях в начале октября из-за высокой активности циклонов. Особенно под угрозой оказались низменные районы населенных пунктов.
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В результате погодных условий было отключено электричество для сотен жителей. Все службы экстренной помощи в регионе находятся в состоянии готовности для оказания помощи и управления ситуацией.
Ранее предсказания специалистов предупреждали о возможных наводнениях в Камчатском и Хабаровском краях в начале октября из-за высокой активности циклонов. Особенно под угрозой оказались низменные районы населенных пунктов.
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Артем Кузьмин