В российском городе возле детсада нашли осколочную гранату

Свидетели по делу волгоградца Никиты Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана, рассказали в суде, что это дело и беспорядки в аэропорту Махачкалы курировались одним и тем же телеграм-каналом. Об этом сообщает РИА Новости.