В российском городе возле детсада нашли осколочную гранату

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В Волгограде на улице Удмуртской, возле которой находится детский садик, коммунальщики обнаружили гранату. Об этом сообщает портал V1.ru.
По информации издания, боеприпас увидели в траве, он был завернут в промасленную бумагу. Обнаружив находку, работники коммунального хозяйства вызвали экстренную службу по номеру 112. Но за 20 минут никто так и не приехал.
Отмечается, что в дежурной части военкомата Красноармейского района сообщили, что оперативно выезжать на место таких происшествий является прямой обязанностью полиции.
Ранее сообщалось, что в Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули в огород неизвестные.
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«Мы тут дежурим, потому что непонятно — настоящая она или нет, сорвана чека или нет», — рассказала одна из сотрудниц.
«Это всё делается только через полицию. Если до сих пор не приехали, то пусть жители еще звонят по 102 и 112», — сказала дежурный.Заведующая детским садом воздержалась от комментариев этой ситуации.
Ранее сообщалось, что в Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули в огород неизвестные.
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Алина Юрчак