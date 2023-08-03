В российском городе загорелись склады

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В Краснодаре на Уральской улице произошел пожар на складах, информацию о происшествии опубликовали на официальном сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Для тушения огня было задействовано 64 сотрудника пожарной службы и 18 единиц техники. В настоящее время причина возгорания в складских помещениях не установлена. Информация о возможных пострадавших пока не предоставлена.
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