В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»*

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Спецслужбы Хакасии задержали в Абакане члена украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», который пропагандировал деятельность нацбата «Азов»*, сообщает ФСБ по Республике.
«Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в украинское военизированное националистическое объединение «Азов»* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры», - прокомментировали ситуацию представители службы.
На задержанного возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму.
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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