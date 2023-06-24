В Ростове изменят схему движения транспорта из-за усиления мер безопасности

Фото: IStock/Snezhana Kudryavtseva
Глава Ростова-на-Дону сообщил, что схема движения в городе будет изменена
В Ростове-на-Дону изменят схему движения городского транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Логвиненко.
Ранее в Ростове-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа, после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина усилили меры безопасности.
Логвиненко также добавил, что городские власти принимают все меры для обеспечения жизнедеятельности города.
Напомним, целый ряд отделов полиции в Ростовской области, по сообщениям Telegram-канала Baza, ввели так называемый план «Крепость». Эта же информация подтверждается и порталом 161.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. При этом в ГУ МВД Ростовской области на этот час данную информацию пока никак не прокомментировали, пообещав ответить позже.
Ранее в Ростове-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа, после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина усилили меры безопасности.
Напомним, целый ряд отделов полиции в Ростовской области, по сообщениям Telegram-канала Baza, ввели так называемый план «Крепость». Эта же информация подтверждается и порталом 161.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. При этом в ГУ МВД Ростовской области на этот час данную информацию пока никак не прокомментировали, пообещав ответить позже.
Екатерина Шмакова