В Ростове монтажник перерезал трос напарнику, который был на пятом этаже

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
В Ростове-на-Дону монтажник-высотник перерезал страховочный трос напарнику, который висел на высоте пятого этажа, во время ремонта фасада здания.
Telegram-канал Mash пишет, что 47-летний монтажник вместе с коллегой начали обсуждать обязанности друг друга. Диалога не случилось. Мужчина схватился за ножницы и перерезал веревку товарища.
Пострадавший упал с 15-метровой высоты. Ему на помощь пришли прохожие. Монтажника госпитализировали с многочисленными травмами. Он уже перенес несколько операций.
Пострадавший в тяжёлом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
В США ранили полицейского Дерека Шовина, запустившего мировую волну протестов
В Челябинске мужчина прострелил соседу колено из-за громкой музыки
В Забайкальском крае ребёнку оторвало кисть из-за взрыва кофемолки
Пострадавший упал с 15-метровой высоты. Ему на помощь пришли прохожие. Монтажника госпитализировали с многочисленными травмами. Он уже перенес несколько операций.
Читайте также:
В США ранили полицейского Дерека Шовина, запустившего мировую волну протестов
В Челябинске мужчина прострелил соседу колено из-за громкой музыки
В Забайкальском крае ребёнку оторвало кисть из-за взрыва кофемолки
Мария Фирсова