В Ростове-на-Дону мужчина обнаружил в своей квартире более 300 летучих мышей

Фото: istockphoto/CreativeNature_nl
Летучие мыши пробрались в квартиру через щель в балконе.
Baza пишет, что за 6 лет практики волонтёр Ольга Жуковская не раз спасала жизни летучих мышей, но даже она сильно удивилась, когда приехала на вызов в одну из ростовских квартир. Там находились 306 летучих мышей.
Волонтёры вывезли стаю в город Шахты, где соорудили временный «мышатник».
Объявлен сбор средств для транспортировки мышей в Краснодарский край, где их отпустят на волю. В лесу-заповеднике летучие мыши смогут прокормить себя и пережить зимовье.
Ранее сообщалось, что некоторые перелётные птицы задержались в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Так, недавно в ведомство поступило обращение от жительницы Лобни, заметившей на пруду двух водоплавающих перелётных птиц огарей.
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В подмосковном Минэкологии объяснили, почему некоторые птицы задержались с перелётом
Волонтёры вывезли стаю в город Шахты, где соорудили временный «мышатник».
Ранее сообщалось, что некоторые перелётные птицы задержались в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Так, недавно в ведомство поступило обращение от жительницы Лобни, заметившей на пруду двух водоплавающих перелётных птиц огарей.
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В подмосковном Минэкологии объяснили, почему некоторые птицы задержались с перелётом
Мария Фирсова