В Ростове-на-Дону на улицах около штаба ЮВО выставили посты

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Около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону уже выставлены посты
Посты в ночь на субботу уже организованы в районе штаба Южного военного округа на территории Ростова-на-Дону. В настоящий момент за порядком следят военнослужащие, а также правоохранители. Об этом пишет ТАСС.
По информации источника, на улицах, которые прилегают к штабу, уже выставлены посты военных. Также зафиксировано множество машин полиции и людей в форме. Кроме того, возле штаба замечен БТР.
Издание уточняет, что центральные улицы города патрулируют машины правоохранителей, на которых включены проблесковые маячки. Что касается западной части Ростова, то там слышны звуки работы воздушной техники.
Напомним, некоторое время назад пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщили, что по его подразделениям якобы ударили российские власти. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Генпрокуратура подтвердила законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении Пригожина.
По информации источника, на улицах, которые прилегают к штабу, уже выставлены посты военных. Также зафиксировано множество машин полиции и людей в форме. Кроме того, возле штаба замечен БТР.
Напомним, некоторое время назад пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщили, что по его подразделениям якобы ударили российские власти. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Генпрокуратура подтвердила законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении Пригожина.
Татьяна Лаврова